〈美債利率飆7年高〉全球債市集體暴動 10年期美債殖利率7年來首破3.2%

截至週四 (4 日) 午盤 13 時許，美國 10 年期國債殖利率自 2011 年後，首破 3.20% 關口，隨後更進一步攀升至 3.225%。

10 年期美債殖利率 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

週四 (4 日) 美國公布「小非農」ADP 新增非農就業大幅好於預期之後，美債殖利率即突然大幅拉升，2 年期和 5 年期美債殖利率是一舉突破上次金融危機前夕的高點；10 年期美債殖利率更突破 7 年多高點、30 年期美債殖利率則創下 2014 年以來新高。而 10 年期美債與 2 年期美債殖利率利差更一度擴大至 0.5%，顯示整體殖利率曲線進一步上移。

而美債的拋售潮很快地也蔓延到歐洲和亞洲。

週三 (3 日) 歐市尾盤，德國 10 年期基準國債殖利率漲 5.3 個基點，報 0.475%；10 年期英債殖利率漲 4.6 個基點，報 1.575%；10 年期​​法債殖利率漲 3.4 個基點，報 0.820%。

週四 (4 日) 亞洲盤日本 10 年期國債殖利率升至 0.155%，為 2016 年 1 月以來最高；30 年期國債殖利率則升破 0.925%，為 2016 年 2 月以來最高。

市場人士分析，造成全球債市集體暴動的原因，即美國 ADP 就業數據公布，9 月就業人數增加 23 萬人，優於預期的 18.4 萬人。

ADP 9 月民間新增就業大增 23 萬人 圖片來源：Zerohedge

再加上最近幾位重磅級聯準會 (Fed) 高官力挺美國經濟，並持續重申維持漸進式升息循環，這也加深了市場對於美債後市的悲觀預期。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (3 日) 亦表示，「當經濟非常弱的時候，我們確實需要相當寬鬆的低利率，現在再也不需要，它們再也不適合了。」他還提到，Fed 預計到 2020 年時失業率都不足 4%，因此不認為美國經濟前景開始出現陰霾。