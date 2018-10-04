美債殖利率飆升 將衝擊這2大美股類股

週三 (3 日) 美國「小非農」經濟數據強勁，使投資者認為經濟將可對抗通膨壓力，另一方面，義大利承諾將調降赤字目標，與歐盟緊張關係緩和。美債殖利率攀升至近年高點，導致公共事業股與房地產股走跌，金融股則走升。

債券價格與殖利率呈反向走勢，10 年期美債殖利率週三飆升 10.3 個基點至 3.159%，為 2011 年 7 月以來的最高水平，且創下 2017 年 3 月以來的最大單日殖利率攀升。2 年期美債殖利率上揚 4.5 個基點至 2.860%。

10 年期美債殖利率走勢

30 年期美債殖利率攀升 10.9 個基點至 3.315%，為 2014 年 9 月以來的最高點，展現 2016 年 11 月 9 日以來的最大單日漲幅，為美國總統川普當選的隔天，當時投資者開始考慮他所承諾的財政刺激計劃。

義大利總理 Giuseppe Conte 3 日在政府預算峰會後表示，將調降義大利財政赤字目標，未來 3 年的財政赤字與 GDP 比將分別降至 2.4%、2.1% 與 1.8%。此外，義大利公共債務目前達 GDP 的 131%，Conte 承諾將加速削減政府債務，2021 年前降至 126.5%。

此舉代表著義大利態度軟化，與歐盟緊張關係有所減緩，消息公布後，義大利債殖利率下滑，歐元攀升，10 年期義大利債殖利率走低 12 個基點至 3.31%，與 10 年期德債殖利率利差從 300 個基點回落至 283 個基點。

美債殖利率攀升，導致對利率較敏感的產業類股走跌，SPDR 公用事業 ETF(XLU) 週三下跌 1.20% 至 53.51 美元，Vanguard 房地產 ETF(VNQ) 受挫 1.1% 至 78.90 美元。金融類股則是受益於較高的利率，SPDR 金融類股 ETF(XLF) 攀升 0.94% 至 27.95 美元。