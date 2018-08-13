宇瞻Q2每股賺1元 再度參加澳洲博奕展 宣示搶攻博弈市場決心

記憶體模組廠宇瞻 (8271) 搶攻博弈領域記憶體商機動作積極，宣布將再參加雪梨舉辦的澳洲博弈展 AGE(Australasian Gaming Expo)；就營運表現部分，宇瞻第二季毛利率 13.94%，單季每股淨利 1 元，合乎預期，而隨旺季到來，需求穩健成長，後續營運展望樂觀。全球博彩顧問公司 GBGC Global Gambling Report 統計，2017 年全球博弈產業整體市值以 6% 的速度增長，達到 4,460 億的市場規模，2021 年整體市值更可望超越 5,000 億美元；就連日本日前也通過博弈特區法，看好博弈市場商機。



也因此，博弈的記憶體商機市場可觀，而針對博弈機台內建記憶體所重視的資料完整性與可靠度，宇瞻推出多重保護設計的工業級固態硬碟，另一方面，觀察到博弈應用小資料密集讀取與寫入特性，宇瞻利用 OP(Over-Provisioning) 技術，維持 SSD 良好健康狀態，此外，隨著新一代博弈機台越來越重視影像豐富性，針對未來超高畫質影像處理需求，宇瞻也將展出最新 3D NAND 快閃記憶體。



就營運表現部分，宇瞻受惠於工控需求穩健，宇瞻第二季毛利率達 13.94%，單季每股淨利 1 元，累計今年上半年營收 49.06 億元，毛利率 13.5%，上半年稅後獲利 1.96 億元，年增率 4.35%，上半年每股淨利 1.95 元。