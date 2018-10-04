大到不能倒？美國會議員提案分拆大型金融機構

美國參議員 Bernie Sanders 週三 (3 日) 提出一項草案，打算分拆包括 J.P. Morgan (JPM-US)、高盛 (GS-US) 和巴菲特集團旗下波克夏控股 (BRK.A-US) 在內的大型金融公司，他認為這些個別企業規模讓美國經濟面臨太大的風險。

在他提出的草案中，要求總市值超過國內生產總值 (GDP) 3% 的金融公司分拆。根據這個門檻 (5840 億美元)，全美總計有 6 家銀行和 4 家非銀行將被迫分拆。

這些銀行是 J.P. Morgan、美國銀行 (BAC-US)、花旗集團 (C-US)、富國銀行 (WFC-US)、高盛和摩根士丹利 (MS-US)。非銀行則包括波克夏以及保誠金融 (PRU-US)、大都會人壽 (MET-US) 和美國國際集團 (AIG-US)。

Sanders 在聲明中說：「任何金融機構都不應該如此龐大，以致它的可能失敗會給數百萬美國人或我們國家的經濟福祉造成災難性風險。」

「我們必須一勞永逸地結束那種錯誤觀念，也就是讓華爾街無後顧之憂的保險政策：『太大而不能倒閉』。」

該法案由加州民主黨眾議員 Brad Sherman 在眾議院共同發起。Sherman 在聲明中說：「提早在長遠的危機來臨之前分拆這些機構，可以確保金融體系健全，並讓中型機構可以在自由市場中競爭。」

雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 破產以及 AIG 幾近崩潰是金融危機爆發的核心。美國聯邦政府後來對 AIG 注入 7000 億美元的生命線，買進資產以應對風暴。

如果當時「太大而不能倒，太大而不能存在」有法律撐腰，那麼它將迫使資產占 GDP 超過 4.4% 的雷曼兄弟和占 2.8% 的貝爾斯登進行重組。

代表銀行業的金融服務論壇 CEO Kevin Fromer 週三發表聲明表示，銀行業自危機以來一直致力於強化自身體質，並且比 10 年前更具韌性。

Fromer 表示，「為了擁有一個足以支持家庭和大小企業的大型且強勢的經濟，你必須擁有龐大且強勢的全球性銀行。」「過去 10 年來，全球銀行業和各國政府都取得了巨大進步，以確保大型銀行安全無虞，任何機構都不會太大而不能倒閉。政策制訂者既不能忽視眼前已取得的進展，也不能忽視大型金融機構在經濟中發揮的重要作用。」