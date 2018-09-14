摩根大通警告第三季交易收入年增率下跌 華爾街這個秋天不好過？

除了摩根大通 CEO 戴蒙「語出驚人」，意圖 diss 美國總統反被嘲諷，該行 CFO 本周也送出了一個不算利多的消息。

美國資產值第一大的銀行摩根大通 CFO Marianne Lake 周四在參加紐約一場會議時透露，第三季該行交易收入（也稱市場業務收入）年增率將呈「個位數中段」的百分比降幅。

財經媒體 CNBC 分析稱，作為華爾街收入最高的銀行之一，以及股票與固收交易的領軍金融機構，摩根大通發出盈利預警，對其他投行的第三季表現蒙上看衰陰影。

Lake 表示，交易收入年增率下跌主要與美國企業稅改的影響有關，但排除了稅改影響後，交易收入還是會下降，「降幅大概幾個百分點」。

此外，花旗集團即將卸任的 CFO John Gerspach 也在同一場活動中表示，第三季該行的市場業務收入年增率大體持平或略高一點。但他認為美國稅改有利於改善花旗的盈利預期，並幫助減少開支。

Lake 則預計，摩根大通在 2018 年的凈利息收入不錯，至 555 億美元，包括顧問和資本市場服務在內的投行費用也「保持強勁」，核心貸款增速將是 6%-7% 區間的「頂部」。但摩根大通的整體開支也會增長至 635 億美元，比公司此前預期高出 5 億美元。

華爾街見聞查詢發現，摩根大通和花旗集團暫定於 10 月 12 日打響華爾街第三季財報季。摩根大通今年第一季凈利 87 億美元，創歷史新高；第二季凈利 83 億美元，當時的市場業務收入年增率增長 13%，其中股票交易收入漲 24%，資金服務業務收入漲 12%，證券服務業務收入漲 12%。

彭博社分析稱，第三季美國銀行業財報應該一打眼看上去不錯，得益於美國經濟堅實增長。但今日摩根大通釋放出的交易疲軟信號，對高盛來說是更大的負面新聞。華爾街見聞曾提到，高盛雖交出了九年以來最強勁第二季財報，季度利潤年增率大漲 44%，但股票交易業務意外下滑，財報公布日股價創三周最大跌幅。

摩根大通股價在負面消息傳出後一度轉跌，最終小幅收漲 0.4%，盤中股價曾創一個月新低。