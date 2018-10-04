華爾街老將：美股還會再漲 但轉入熊市後恐暴跌40%以上

爬得愈高跌得愈重，是再自然不過的道理。在美股創高紀錄之餘，華爾街資深老兵擔心，當這輪超級週期結束，接下來的熊市恐怕也是史詩級現象，跌幅恐超過 40%。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，當前的商業周期前所未見，這輪牛市有 3 個特點：時間非常長、指數非常高，而股價非常貴。這也代表人們必須小心，一旦轉為熊市，平均跌幅將達 40% 或以上。

如果只看眼前，Stovall 相信未來幾個月美股還會創高。他表示，以史為鑑，在期中選舉所在的第 4 季，美股總是表現突出，有希望讓標普 500 指數在年底前輕鬆越過 3000 點。

但到 2019 年後，大麻煩恐怕就要開始。

牛市不會馬上結束

這輪牛市自 2009 年 3 月 9 日開始以來，延續到第 10 年，道瓊及標普 500 指數的漲幅均在 300% 以上。

道瓊指數週線走勢圖 (2008 年至今表現)

Stovall 指出，人們將樂觀情緒投入股市中，市場預計企業 2018 年全年增長 22%，在 2019 年增長 10%，並將這些樂觀預期帶入市場，讓股價強升。

Stovall 認為，2019 年時股價不會馬上下落，他對未來 12 個月標準 500 指數的目標價仍為 3100 點，較目前約高出 6%。這個預測立基於，由當前數據來看，12 個月內還見不到經濟衰退跡象。

他說：「沒有人確切知道音樂何時會停止，但我認為這只是時間問題。」

大摩看壞未來幾年美股

相較之下，Morgan Stanley(摩根士丹利)(大摩) 近期關於美股的報告，則持續主張「滾動熊市」已經到來。大摩首席股票策略師 Michael Wilson 認為，滾動熊市已經開始，市場會在 12 月時到達頂峰，市場情緒則在 1 月來到高峰。

相對之下，大摩對熊市的跌幅反而看得沒有那麼高。Wilson 指出，未來幾年標普 500 指數的交易區間將介於 2400 至 3000 之間，相當於如今的指數上漲 4% 至下挫 17% 之間，較高的借貸成本將取代強勁的收益，成為市場的主要焦點。