〈房產〉住展風向球今年來連亮5個黃藍燈 下半年恐淪陷為藍燈

全台六都 7 月買賣移轉棟數為 1.97 萬棟，分別年增 15% 且月增 5%，但是研調單位住展今 (2) 日發布北台灣新建案市況的住展風向球，7 月分數為 32.2 分，較 6 月減少 0.4 分，驚險守住黃藍燈，已連續 5 個月亮出黃藍燈，下半年由於民眾焦點恐遭選舉吸走，因此風向球可能會落入衰退的藍燈中。

住展企研室經理何世昌認為，今年 5 月到 7 月，市況雖往下滑落，但滑落幅度不大，還能維持一定的人氣與買氣，風向球勉強守住黃藍燈。然而，下半年民眾目光焦點容易被選舉吸走，風向球很可能會落入衰退的藍燈之中。

住展 7 月風向球的六項統計指標中，預售屋推案量與成交組數等兩項分數減少，廣告批數、看屋組數與成交組數持平，議價率分數則走高。何世昌表示，7 月住展風向球分數下滑主因是傳統推案旺季已過，推案動能減弱，但因新建案買氣意外平穩，風向球驚險守住黃藍燈。

住展指出，雖然房市已脫離傳統推案旺季，但 7 月預售推案量能還是不少，仍有 400 億元，單一案量達 15 億以上的指標案為台北市北投「中租御景」與「寬心苑」、萬華「榮耀天邑」與「隱苑」、新北市中和「怡富宜家」、新店「全陽大璽」、桃園「合遠康萊爾」、龜山「富宇敦峰」、大園「星棧布拉格」、竹縣竹北「椰林賞」與「台展中環科技總部」等個案。

在議價率的部份，則呈現持續縮小的趨勢，單項分數因此往上揚。議價空間不斷收縮的主因，一來是新開賣的建案成交價格走揚，二來是一些餘屋案開價大砍，造成開價與成交價差距變小。

何世昌指出，今年以來，刊登廣告、積極強銷的建案僅是少數，大多數建案採取「佛性賣房」策略，不爭取曝光、不辦活動、不登廣告，等著要買房子的民眾自己上門、或者撿其他建案的客戶，房子賣不掉也無所謂，反正放著慢慢等。關鍵還是在於低利率環境，業者能夠繼續撐下去。

不過，較讓人意外的，或許還是市場上持續出籠的買氣。即便高價建案逐漸變多、議價空間減少，但成交組數還是撐在一定水位，並沒有明顯減少。7 月整體成交組數與 6 月維持相同水準，來人組數也相同。且如新店央北重劃區，低價案能賣得動並不奇怪，但高價案買氣也不差，就讓人覺得意外。住展指出，這是否代表民眾對高價建案已漸能接受，接下來還需長時間觀察與驗證。