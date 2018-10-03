東西兩大商圈磁吸效應顯 忠孝商圈店面空置率攀升至7.8%

外資商仲戴德梁行最新市調結果顯示，今年第 3 季台北市主要零售商圈的租金，以忠孝商圈變動最大，店面空置率上升 3.8 個百分點，來到 7.8%，主要為服飾品牌持續撤點所致。如將特賣會視為空置計算，忠孝商圈整體空置率攀升至 11.2%，租金也明顯下修。

但戴德梁行指出，也有品牌此時選擇進駐忠孝商圈，如洛杉磯選品名店 Fred Segal ，預計第 4 季進駐試營運，10 月中正式開幕。

台北市在信義及西門兩大商圈磁吸效應之下，致忠孝商圈人流減少下，戴德梁行指出，忠孝商圈多數空置店面租金開價，相較 2 年前已下修 15-20%，房東降租以提升承租意願效果尚不明顯。

西門商圈近年觀光人潮居多，店面租金水準持穩，各大藥妝品牌爭相進入商圈，如日藥本舖及來自北海道的札幌藥妝，不吝付出高額租金搶進商圈主要路段。

位於中山南京商圈之誠品南西店於 9 月底開幕，主打知名日系品牌如「松本清」藥妝店、舒芙蕾鬆餅名店「FLIPPER’S」 、東京「猿田彥珈琲」與眾多日系、台灣原創品牌，結合誠品 R79 地下書街，營造中山南京商圈的文創氣息。

戴德梁行也指出另一趨勢顯示，電商正走向線上線下合作模式，也可能影響商圈榮枯，主要近期電商經營型態也轉向科技智慧實體店面的型態，透過線上線下合作模式，如特力集團與淘寶合作，於信義商圈內的微風松高開設全台第一間智慧門店「Taobao x hoi! 淘寶精選店」；此外，位於新北市永和區的「比漾廣場」，亦於 Yahoo! 奇摩超級商城開立「比漾廣場雲店」，打造另一實體銷售、虛實通路互導的營運模式。