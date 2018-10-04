Iphone XS這麼貴 匯率是主因之一？

蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 先前接受採訪時表示，Iphone 已取代數位相機、錄影機、音樂播放器等各種不同設備，這也是庫克對於大眾質疑 Iphone XS Max 價格過高所作出的回應。至於 Iphone 售價越來越高，內外因素包含了匯率上調、整體功能配置的提升，以及線下用戶體驗的發展。

在美國市場售價方面，去年發布的 Iphone X 最低價格與今年 Iphone XS 同樣是 999 美元，但兩者在中國售價完全不同。Iphone X 售價為 8388 人民幣，Iphone XS 則是 8699 人民幣，漲幅達 300 人民幣以上。

市場人士指出，相較去年同期，美元兌人民幣匯率自 6.5 上漲至今年的 6.9，匯率上調是造成 Iphone X 價格提升的因素之一。

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此外，根據 Statista 數據統計，Iphone XS 系列在德國和英國的價格上浮更加嚴重，相對於美國本土，兩國於當地售價甚至上漲到 133%。

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從整體配置方面來看，Iphone XS Max 零件成本價格自去年的 395 美元，提升到 453 美元。至於在 A12 仿生晶片、IP68 防水防塵搭載，以及電池升級等各方面也都較去年提升，顯示出 Iphone 的配置升級是相當大的。

蘋果零售部門資深副總裁 Angela Ahrendts 於 2014 年接下蘋果公司的銷售大任後，以 O2O(Online to Offline) 模式打造線下極致用戶體驗，將線上下單客群導流至實體銷售店面進行產品體驗，而先進美觀的空間設計，也讓使用 Iphone 手機逐漸成為享受尖端科技的象徵。