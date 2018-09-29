〈觀察〉蘋果對iPhone類載板價格未提降價要求 有助供應鏈營運

蘋果 iPhone X 去年底上市後，雖然市場反映不如預期，但卻是上一季以來蘋果 最熱賣的 iPhone 機種，今年 7 月及 8 月蘋果主板拉貨也仍維持以類載板為主，只不過，今年第 3 季蘋果對 iPhone X 類載板的價格，並未提出例行降價要求，此舉將有利華通 (2313-TW) 及臻鼎 -KY (4958-TW) 相關類載板供應鏈營運，而市場解讀此舉也是蘋果對於供應鏈過度備料的補償行為。

今年第 2 季 PCB 市場淡季，部分蘋果 PCB 供應鏈由於去年投入類載板生產，但遇蘋果第 2 季手機銷售平淡影響，各類載板廠主板出貨狀況也清淡，直到 7 月及 8 月時，蘋果 iPhone X 類載板拉貨才轉為積極，PCB 業者發現，今年蘋果對 iPhone X 使用的類載板，即使生產時序進入第 4 季，但仍未要求供應商進行例行降價，價格將可維持去年投產初期的水準。

觀察蘋果對 PCB 供應鏈出現類載板未要求降價的做法，可能原因是，蘋果原先對 iPhone X 銷售過度樂觀，造成原估訂單量偏高，直到銷售後期時才發現，所需數量不如預期，因此對供應鏈砍單約 10-20% ，業界多認為，這是蘋果「滾動式下單」(Rolling Forecast) 採購的正常現象，但蘋果今年對供應鏈提出例行降價作為協商，業者多認為，是蘋果做為對供應鏈過度備料的補償。

受到蘋果未要求供應鏈降價的帶動，各類載板廠下半年表現，可望相對有撐。

其中，隨著新 iPhone 主板進入量產，華通 8 月營收 49.53 億元創今年新高，月增 9.41%，年減 0.18%，華通蘋果新機 iPhone XS 新機類載板製程，8 月最後一周進入量產，新機板出貨效益將在 9 月顯現；法人估，華通第 3 季營收可望維持與去年同期水準，約 149 億元，但毛利率則略低於去年同期 17.03%。

目前，蘋果新世代 iPhone 手機主板，均使用類載板高階產品，新機新料號有較佳價格，若拉貨順利，加上優於上季生產的經濟規模效益，包含華通在內等各廠，獲利可望上揚，華通獲利就可望優於第 2 季，法人估，華通第 3 季單季稅後純益將達 12-13 億元，每股純益約 1 元，超過上半年獲利的總和。