大摩降評7檔美晶片股！不看好第四季至2019年表現

投資銀行摩根士丹利 Morgan Stanley (MS-US) 週三 (3 日) 下調半導體行業的獲利預期，削減了 7 檔晶片股目標價。

分析師 Craig Hettenbach 在給客戶的一份報告中表示，「汽車和工業的放緩可能會對第 4 季度的指引構成壓力。我們下調了對第 4 季度和 2019 年的預測，導致目標價下降。同時，投資者情緒已從正面轉為負面，而進一步的降低風險，可能會對股市造成壓力」。

大摩降評的 7 檔個股分別是：

Amphenol (APH-US)、 ADI (ADI-US)、 Maxim Integrated (MXIM-US)、 Microchip Technology (MCHP-US)、 Qorvo (QRVO-US)、 Skyworks Solutions (SWKS-US)、 TE Con​​nectivity (TEL-US) 。

摩根士丹利此前於 8 月份將整體晶片產業下調後，高盛 (GS-US) 和 Stifel Nicolaus 及 Raymond James 也在 9 月份隨後跟進，將此行業前景下修。

高盛分析師 Toshiya Hari 也將半導體設備商的「優異」下調至「普通」，認為 DRAM 的過大供應會減少 2018 年至 2019 年的資本支出。

Hettenbach 表示他看到了庫存修正的開始，特別是在汽車和工業晶片領域裡。他提到，「如開始像我們預期的那樣下降，那麼股價將很難發揮作用。我們認為任何擁有廣泛產品線的公司，都還是會受到經濟放緩的影響，無法逃脫此風險」。

在摩根士丹利提到的晶片股中，今日股市受打擊最嚴重的是 Qorvo，下跌 1.35%，而 Microchip 則下跌 3.26% 至 75.12 美元。

Microchip 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Xilinx 獲得好評

在其他晶片股中，Xilinx (XLNX-US) 本週在美國加州聖何塞市的開發者論壇上獲得了積極的評價。該公司談到了其在人工智慧和機器學習以及自動駕駛和 5G 無線方面的前景，增加可觸及的客戶群。

對此，BMO Capital 分析師 Ambrish Srivastava 也重申了他對 Xilinx 股票的「優於大盤」評級，並將其目標價格從 80 美元上調至 90 美元。

瑞士信貸 Credit Suisse 分析師 John Pitzer 將其目標價格從 85 美元上調至 100 美元，並維持其「優於大盤」評級。Xilinx 股價週三上漲 2.41% 至 82.12 美元。

Mellanox 持久增長股？

同時，Jefferies 也開始報導 Mellanox Technologies (MLNX-US)，並給予 250 美元的「買入」評級和價格目標。Mellanox 週三股價上漲 2.18% 至 77.18 美元。

Jefferies 分析師 George Notter 在一份報告中表示，Mellanox 是一個「未被充分認識的長期成長股」。隨著數據中心營運商投資互聯技術蓬勃發展，估計 Mellanox 將受益。