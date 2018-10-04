摩根大通預估貿易戰明年全面爆發 中國大型股ETF應聲大跌

摩根大通最新報告一舉調降中國股票評等，並預估貿易戰將在明年全面爆發，消息傳出後，導致全球最大中國股票交易型開放式指數基金 (ETF) 週三大跌。

摩根大通策略師在最新報告指出，中美這兩個經濟體的衝突只會升級，預計屆時美國會對所有中國關稅最大化、美元升值與人民幣進一步貶值。摩根大通將中國股票評等從「增持」調降至「中性」，消息傳出後，規模 49 億美元的安碩中國大型股 ETF 應聲跌到兩周低點。

安碩中國大型股 ETF 跌至兩周低點 (圖自彭博)

摩根大通在報告中明確指出，「全面貿易戰是我們對 2019 年新的基準情景」，更認為短期內未有跡象顯示中美間的對抗有所緩解。不過，摩根大通認為，這應該不會影響新興市場出現壓力釋放後的反彈。

摩根大通指出，兩位百分比的獲利成長、股票資產的配置不足以及相對已開發市場股票的估值折價，可能帶動新興市場短期上漲。

此外，摩根大通更將明年中國經濟成長預測從 6.2% 下調至 6.1%，報告更指出，若不算應對措施，貿易戰對中國經濟成長造成的損失為 1 個百分點。並提到，隨著關稅提高也排擠掉中國製造業的利潤，抑制投資和徵人，進而導致收入減少並連帶影響消費。

事實上，近來美國和加拿大、墨西哥達成的新貿易協議，也為中國帶來不小壓力，尤其協議中更有條款註明禁止成員國與「非市場化」國家達成貿易協議，若相關成員國要進行相關磋商，必須提前三個月通知其他成員國。

美國之所以這麼做，是避免中國利用加拿大或墨西哥當作「後門」，把產品免關稅銷往美國。