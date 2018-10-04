波音執行長：「空中計程車」明年起航

美國航空巨頭波音公司 (BA-US) 於週三 (3 日) 表示，空中計程車的時代已經越來越近了。波音執行長 Dennis Muilenburg 表示，空中計程車的原型將在明年開始起航，此外，波音公司也正在與監管機構合作，計畫在五年內為飛機開發一套交通管理系統。

「想想看，未來你將擁有三個維度的高速公路以緩解交通擁堵，」Muilenburg 在接受採訪時表示。 「因此，我們正在研究一套新的生態系統，包含監管架構以及新機型。現在，這一切都正在發生。」

這家總部位於芝加哥的航空航天公司正在進行大筆投資，以建立新的空中計程車生態系統，試圖建立人們心中的未來世界。

Muilenburg 表示，在未來，無人駕駛的直升機將於堵塞的城市地區運送乘客及貨物。為了讓目標盡早實現，波音在去年 (2017 年) 便收購了高級航空技術公司 Aurora Flight Sciences 及其無人機技術，該公司是與 Uber 公司競爭開發空中計程車的公司之一。

Muilenburg 也說道，波音公司還與一家名為 SparkCognition 的新創公司以及美國監管機構合作，設計一套空中交通系統，以確保飛航安全和高效率的運行。不過，他沒有說明明年推出的原型是否為無人駕駛。

「我希望在五年內，就能看見空中計程車的初步投入與使用。未來幾年，大眾將看見空中計程車的快速發展，波音公司與我們的合作夥伴將會站在這個領域的最前端。」

另一方面，波音公司同時也在開發一種超音速飛機，能夠在幾個小時內運送世界各地的旅客。Muilenburg 表示，波音已經握有引擎技術，主要的關鍵是要確保有足夠多的付費旅客，以達到投資回報。「對此，我希望在未來十年內能夠發生，比起空中計程車的時間框架要更長一些。」