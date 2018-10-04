別被創高的美股騙了 分析師：僅少數個股拉抬 實際上很虛

美股道瓊指數週三 (3 日) 再創歷史新高，但市場恐怕比表面上看來更加脆弱。

這些信號包括：股價下跌家數多於上漲家數、多數股票股價處 52 週均線 (年線) 之下、以及小型股下挫。

這些都說明了，近期的漲勢僅由少數股票推升，而非整體股市上揚。

市場僅由少數股票支撐

Baird 首席投資策略師 Bruce Bittles 表示，如果市場穩健，多數股票都會上漲，而不是類似當前的情況。

根據 SentimenTrader 的數據，雖然主要股指的交易價格達到或接近歷史高點，但紐約證交所處在年線下方的股票數量，足足比年線上方的股票數的 3 倍還多。這是自 1999 年 12 月 28 日以來首次，自 1965 年以來的第二次。

此外，9 月標普 500 指數上漲 0.4%，主要是市值加權後計算的結果。如果以平均價格計算，上個月標普 500 指數還下挫 0.06%。

Bespoke 在一份報告中指出，這是標普 500 中市值大的股票，表現好於較小股票的結果。微軟 (MSFT-US) 和埃克森美孚 (XOM-US) 是其中兩支大型股，上個月分別上漲 1.8% 和 6.1%，相較之下，成份股中最小的 Stericycle(SRCL-US) 上個月則下挫 4.9%。

艾克森美孚近期走勢

Thrasher Analytics 的創辦人 Andrew Thrasher 表示，紐約證交所股票中，近 10 天的平均價格創 52 週高點的數量，不及 100 檔，這十分罕見，過去僅發生 3 次：2009 年金融危機的低谷，2013 年和 2014 年。

大型股與小型股分道揚鑣

近期股價走勢，也呈現大型股走強、小型股落後的現象。由小盤股組成的羅素 2000，自 8 月 31 日以來就沒有再創高，在此之後下挫約 4%，相較之下，道瓊及標普 500 各自上漲了 3.7% 和 1.2%。

先前在擔憂全球貿易戰升溫之下，投資人將資金轉向小型股，但隨著美國與墨西哥、加拿大達成三方協議，資金重回大型股。

Earnings Scout 執行長 Nick Raich 表示，這是交易員的劇本，它決定了市場行為。當貿易戰擔憂減緩，中國股市會上揚，而美國小型股表現不及大型股。