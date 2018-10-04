零件供應、組裝過程不順 台系法人下調可成H2展望 惟Q4業績仍將創高

蘋果 iPhone 持續採取高訂價策略，台系法人認為，對需求經濟規模的零組件供應商不利，加上 iPhone XR 受面板供應與組裝良率問題影響，出貨下修，因此對 iPhone XR 主要金屬機構供應商可成 (2474) 下調展望，今年 EPS 估 38.21 元。不過，該台系券商也認為，可成第三季與第四季的業績將呈現逐季跳躍式成長，其第三季營收估計季增率有 25%(原估季增 35%)，達近 260 億元，並首現年減 5% 局面。到了第四季，因 iPhone XR 大量出貨貢獻，其單季營收將較上季大增 50%，以約 390 億元刷新紀錄。



蘋果 6.1 吋 LCD 面板的 iPhone XR 機種因具相對低價優勢，備受市場看好銷售將大勝日前上市的 iPhone Xs 等高價機種，因此對於主要的金屬機殼供應商可成以及組裝代工廠和碩 (4938) 的下半年營運表現充滿期待。不過，因 iPhone XR 的日系 LCD 面板供應以及組裝良率出現狀況，使該機種延遲到本月才會上市，也衝擊相關供應鏈的第三季業績表現。



台系法人指出，可成因是 iPhone XR 主要金屬機殼供應商，加上 Macbook Air 大改款機種與非蘋品牌筆電新機陸續推出，以及穿戴裝置的挹注，下半年業績成長動能強勁。不過，因 XR 組裝良率不佳，外傳將使部分和碩訂單轉向鴻海 (2317)，該法人認為，將間接影響可成在 XR 訂單上的掌控力，恐使原本對 iPhone XR 有逾 7 成佔有率的可成，面臨下修的風險。



此外，法人指出，蘋果 iPhone 訂價策略著重在營收的增加而非出貨量，因此產品售價持續提升，導致市場預估 iPhone 銷售量僅能持平，對於仰賴經濟規模的零組件供應商不利。