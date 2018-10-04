韓大廠SCD青睞 永昕進軍全球眼用生物相似藥市場

永昕 (4726-TW) 今 (4) 日宣布與韓國上市公司 SCD 簽約，將成為韓國大廠 SCD 旗下黃斑部病變 Eylea 生物相似藥執行臨床三期試驗及上市藥品的生產基地，預計 2023 年上市。年營業額高達 45 億元的 SCD 未來不排除入資永昕，深化雙方合作。

永昕董事長陳德禮表示，近年來在生物相似藥製造耕耘，近兩年逐漸開花結果，今天宣布與韓國大廠 SCD 簽約，加上永昕旗下 LusiNEX 在澳洲收案完成，接下來會有更多成果出現。

SCD 社長 Chun In Seok 表示，Eylea 新藥將於明年下半年進行三期臨床試驗，力拚原廠烄到期前上市，預估順利的話約在 2023 年，初期上市規模預估每年約 100 萬劑，而後逐漸增加到 150 至 180 萬劑。目前台灣每劑用藥約為 5 萬元。

SCD 表示，生物相似藥預計將先行在美國、日本上市，而後進攻韓國、歐洲等市場。永昕將成為 SCD 該藥品唯一的委託製造商。目前 Eylea 原廠藥年銷售額約為 59.29 億美元，全球生物藥排名第 8 ，競爭產品 Lantis 排名約在 10 名以後，而且因為使用頻率等問題，占比逐漸下降。

SCD 年營業額達 45 億元，為韓國本土第一大眼用藥廠，產品外銷至全球 30 多個國家。SCD 指出，在經過跟世界各國廠商比較後，評估產能、品質及技術等，永昕成為 SCD 重要的夥伴，未來還會有第二、第三個產品持續合作，未來不排除入資永昕，深化雙方合作關係。