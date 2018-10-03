名創優品異動頻頻，這家“十元店”在想些什麽？

9月30日晚間，知名零售企業MINISO名創優品宣佈與騰訊(00700-HK)和高瓴資本簽署關於合作10億元人民幣的戰略投資協議。據悉，這將是名創優品自2013年創立以來首次引進外部資本。

雖然名字頗具和風，但名創優品卻有一半中國血統。事實上，這家由湖北籍企業家葉國富和日本設計師三宅順也聯合創立的十元店，有超過80%的產品設計都源於中國。

對於追求生活品質卻又囊中羞澀的年輕人來說，名創優品為他們提供了兩全的解決方案；而對於日本雜貨品牌無印良品來說，名創優品正逐漸成為一大強勁對手。據名創優品官網介紹，截至2017年底，名創優品已在全球開店2600餘家，當年營收更是突破了18億美元！

名創優品也做新零售

不過顯然，名創優品還有更大的野心。即使10億元人民幣的戰略投資相較於18億美元的營收不過十之一二，也仍然是一筆不小的資金流入。更重要的是，這筆戰投的達成意味著名創優品不再是孤身仗劍走天涯，從此也有了聯盟方。據騰訊回應，雙方目前僅屬初步合作，預料雙方未來在智能零售的大方向上可以有更多合作。

噢，原來靠線下實體零售店打天下的名創優品也瞄準了線上市場，開始向著新零售轉型了！但為什麽呢？新零售是大勢所趨，名創優品身處時代的洪流之中必須順勢而為是一方面，另一方面則很可能是因為名創優品已經觸及了線下零售發展的天花板。

根據官網提供數據，2015年、2016年和2017年名創優品的營收分别為7.5億美元、15億美元和18億美元，名創優品的營收增速迅速放緩了！眾所週知，名創優品是通過低價好物迅速打開市場的，要實現高額營收靠的是薄利多銷。想多銷就要多開店，店開多了運營成本也會上升。在營收逐漸觸頂的前提下，運營成本仍在攀升可不是什麽好消息。

事實上不止名創優品，幾乎所有實體零售商們都面臨著這樣的困擾。恰逢阿里、騰訊高喊著新零售改革而來，線下對接線上、數字化管理運營壓縮成本就成為了必然的選擇。

就在名創優品宣佈引進騰訊、高瓴資本的前幾日，名創優品才剛剛宣佈了同即時消費平台京東到家的合作，可以看出名創優品試圖完成線上線下融合的決心是很堅定的。從消費終端（即購買配送）到集團内部運營（即數字化管理）幾乎是同時完成了同線上渠道的對接，不過成效如何，還有待時間的檢驗。

不斷擴張海外市場

除了向線上要營收，名創優品也一直不斷嘗試著向國際市場擴張。官網信息顯示，截至2017年底，名創優品已與包括美國、加拿大、俄羅斯、新加坡、阿聯酋等在内的60多個國家和地區達成了戰略合作，平均每月開店80~100家！

財華社記得2017年年初，孔侑主演的韓劇《鬼怪》熱映時，細心的中國觀眾驚訝的在劇集中發現了名創優品的身影。男女主不僅開開心心的逛名創優品，還帶火了毛絨玩偶荞麥君的熱銷。據悉，該款毛絨產品正是出自聯合創始人三宅順也之手。

偶像劇或者說偶像的力量有多大？回想《大長今》熱播時帶起的韓國熱，以及《來自星星的你》熱播時帶起的炸雞啤酒熱，粉絲的力量由此可見一斑。事實上，能夠成功植入熱門韓劇也從另一方面說明了韓國市場對名創優品的認可，畢竟不同於國内有錢就能植入，韓劇對於品牌植入還是相當謹慎嚴格的。

不得不承認，名創優品借力韓劇推廣自身品牌的做法非常成功。韓劇在世界範圍内都有口皆碑，從而保證了廣告植入的最大程度覆蓋受眾，對於名創優品的國際化擴張十分有利。即使是名創優品的主要根據地之一——中國也受該劇積極影響頗多，《鬼怪》熱映時，名創優品甚至要為滿足中國境内影迷需求而特意趕製毛絨玩偶！

據名創優品國際運營中心副總裁Vincent透露，截至2018年上半年名創優品的海外門店數量已經突破了1000家，單計上半年新開業店鋪350家，新增加國家及地區共計10個，全球重點累計銷售額已達3.8億美元。他認為目前的國際彩妝市場尚未飽和，名創優品於此品類發力，將擁有非常可觀的增長空間。

曾經，中國人對國際產品情有獨鍾；如今，國產品牌一步步走出國門。進口變出口的背後，正是一家家“名創優品”們的不懈努力，親身見證這一轉變的我們也同樣與有榮焉。