【永豐期貨】台指選擇權盤前－金電傳齊跌 台股連二黑回測年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 25 點至 10854 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 9.94 點，電子期逆價差縮至 - 0.87 點，金融期逆價差縮至 - 1.04 點。現貨部分，三大法人賣超 20.28 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2396 口，使留倉部位轉為淨多單 296 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5141 口至 26888 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5033 口，使留倉部位轉為淨多單 4902 口。

週二道瓊指數創高，不過那斯達克指數續弱收黑，加上週三日股走跌影響台股投資人信心，加權指數平盤開出後，指數呈現盤下弱勢整理狀，多方雖一度試圖反攻但未果，十一點半後日股加速下挫，台股盤勢急轉直下擴大跌幅，接連失守月季線支撐，回顧今日盤勢，電金傳齊跌，尤以塑化類股相對疲軟，台塑四寶全數收黑，其中台塑化獲利賣壓出籠下跌 4.76%，完全抵消台積電上漲對指數的漲幅貢獻，前十大權值股中僅台積電逆勢上漲，終場加權指數下跌 55.69 點或 0.51%，收在 10863.94 點，成交量能 993.24 億，較前一日縮減 91.94 億。技術面觀察，週三日 K 連二黑相繼失守月、季、半年線，加上 KD 死亡交叉，架構不利多方，不過均線糾結加上美國股市仍在高檔緩步走多，台股行情仍為震盪整理格局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11300 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.92 升至 1.1，大於中性值 1。買權平均隱含波動率由 11.65% 降至 11.45%，賣權平均隱含波動率由 14.35% 降至 13.85%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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