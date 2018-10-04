台股盤前─量能不濟不利攻高恐再上演年線保衛 雙王走勢動見觀瞻

台股連續兩天下跌，合計跌掉 187.86 點，月、季線、半年線失守，在成交量能不濟下，不利指數攻高，今 (4) 日恐再上演年線保衛戰，權王台積電 (2330-TW) 傳出結盟亞馬遜組雲端大聯盟消息，股王大立光法說會日期也公布，雙王表現仍將牽動大盤走勢，法人認為，近期類股輪動快，政策作多及旺季題材股較有表現機會，預期在美中美貿易干擾下，仍將持續盤整。

台股昨 (3) 日收 10863.94 點，下跌 55.69 點，成交量進一步縮至 990.05 億元，三大法人賣超 20.19 億元，呈現土洋對作，外資在大賣之後轉為買超 3.31 億元，投信、自營商都是賣超，分別賣超 11.3、12.2 億元，電子、金融、傳產等大型權值股重新獲外資青睞出現買超，另外，外資在期貨偏多操作。

元大高科技基金經理人吳宛芳認為，美國這次升息符合預期，觀察美元走勢微幅震盪，顯示市場也偏向中性解讀；目前全球景氣仍是美國一枝獨秀、歐洲平穩、中國趨緩；整體來說，近期美國總統川普表態後，美元走勢趨和緩，對新興市場資金外流壓力有舒緩。

吳宛芳指出，台股後市方面，美中貿易現對景氣雖仍未有顯著影響，但卻干擾下半年季節性拉貨的步調，及廠商投資設廠的規劃，觀察第 4 季廠商景氣相對平緩，預期台股仍將持續盤整。

吳宛芳認為，近期傳產股包括塑化、鋼鐵股表現相對突出，電子股則分化為個股表現，個股基本面成為關鍵。

法人指出，台股在反彈到 11000 點關卡近時再度遭遇壓力壓回，短線因量價離，指數連續兩個交易日走跌，再失守月、季、半年線支撐，台股今年以來已五度出現年線失守的情況，但都在年線及中期上升線附近形成支撐，大盤指數在急跌後留下影線，短線有機會止跌。

美股周三齊揚，道瓊工業平均指數收高 54.45 點或 0.20% 至 26828.39 點；Nasdaq 指數收高 25.54 點或 0.32% 至 8025.09 點；S&P 500 指數收高 2.08 點或 0.07% 至 2925.51 點；費城半導體指數收高 1.53 點或 0.11% 至 1372.4 點；美股走高，是否有助穩定台股今日表現值得觀察。

個股題材部分，台積電傳出將組雲端大聯盟，預計 10 月 18 日召開法說會，股王大立光 (3008-TW) 也將在 10 月 11 日舉辦法說會，雙王第 3 季財報及對未來展望，引來市場關注，今日股價表現也將牽動大盤走勢；另外，中華電進軍純網，主要股東包括兆豐銀、新光金等，是否連動股價表現值得觀察。