【華冠投顧】台股現貨與期貨逆價差收斂，醞釀止跌!

美股道瓊指數創高，台股昨日破 5 日，10 日線及 1 萬 1，外資大賣百億元後，指數今日續跌，最低 10839 點，跌破月；季；半年線，終場跌 55 點，10863 作收，成交量 992 億元，價跌量縮。

大盤目前年線 10829 有守住，選擇權 PUT 最大未平倉→10600..10800 點，而外資 789 月大買台股千億，昨日賣 122 億，今日買 3.3 億，另從台股現貨與期貨價來看，9/27 現貨與期貨逆價差 54 點，昨日逆價差 40 點，今日續跌後現貨與期貨逆價差僅 7 點，研判大盤漲 400 點後，在殺完短多後即將有機會再上! 結構: 電子股跌 0.21%，金融股跌 0.26%，傳產股跌 1.06%，OTC 跌 1.23%。權值股方面: 台塑四寶台塑化 (6505) 跌最慘，重挫 4.76%，收在 140 元，股王大立光 (3008) 大跌 70 元、1.85%，收在 3720 元，跌破 5 日線。但是台積電 (2330) 逆勢走紅撐盤，收在 260 元。中小型股值得留意被動元件，受到小摩大砍國巨目標價，從 1550 元對半砍到 770 元影響，國巨 (2327) 跌 1.53%，收在 451 元；信昌電 (6173) 重挫超過 7%，蜜望實 (8043)、大毅(2478) 跌逾 6%。強勢族群生技股，受惠政策題材，生華科 (6492)，益得(6461)、生展(8279) 亮燈收漲停，表現亮麗。

台股 9 月份行情先下後上漲 400 點，10 月一開始漲多拉回事好事，且今日台股拉回已瀕臨區間震盪下緣，機會即將來臨，此處不疑亂殺多頭股票，反要鎖定 10 月最新起漲飆股，時間滴答滴答滴答，到數計時… 一定要把握 10 月最新飆股!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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