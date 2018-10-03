張忠謀出任APEC領袖代表 蔡英文交付兩大任務

總統蔡英文今 (3) 日宣布，邀請台積電創辦人張忠謀，擔任領袖代表，出席 2018 年亞太經合會(APEC)；她並交付 APEC 代表團「與他國代表進行建設性對話，發掘合作機會」，以及「告訴國際社會，台灣在數位經濟時代中，擁有的實力和經驗」等兩大任務。

蔡英文於週三上午的記者會中，正式宣布邀請張忠謀擔任領袖代表，出席 APEC 經濟領袖會議；她強調，台灣是 APEC 的完整成員，且向來積極參與此經濟論壇，與各國領袖交換意見，促進國際經濟的發展及合作。

蔡英文說，今年的 APEC 主題是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」，而現階段最切合本次會議主題，能代表國家參加 APEC 的不二人選，「就是張忠謀」。

蔡英文指出，邀請張忠謀擔任領袖代表，主要是借重他在 3 個面向上的影響力；第 1，張忠謀在國際產業界，具崇高地位，非常適合代表國家，和各國領袖在經濟層面上對話、交流；第 2，多年來，他對台灣科技產業及數位發展，有卓越貢獻；第 3，張忠謀是「台灣的共識」，請他出馬，各界都高度認同。

蔡英文也交付張忠謀及 APEC 代表團兩大任務，第 1 個任務，是「透過和各國代表的建設性對話，充分掌握經濟局勢，並且發掘合作機會」；第 2 個任務，是「告訴國際社會，台灣在數位經濟時代中，擁有的實力和經驗，以及台灣對於擁抱數位未來的願景和理念。」

張忠謀於致詞時表示，他將以不忮不求之心，接受總統交付的任務，他也強調，在大國高唱「本國製造」、「本國第一」的國家主義環境中，台灣等小型經濟體，將面臨相當大的挑戰。

張忠謀說，他將於 APEC，與各國代表及領袖，對於小經濟體如何迎接這個挑戰，交換意見。

張忠謀稱，台灣不只是全球數位經濟的供應鏈，更是創新鏈的重要部分，在全球的數位未來，台灣將扮演重要角色。