〈張忠謀獲授勳〉蔡英文頒「一等卿雲勳章」 為首位獲頒的商業領袖

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (14) 日獲總統蔡英文頒發「一等卿雲勳章」，是首位獲獎的商業領袖，蔡英文表示，此為表彰張忠謀長期以來，對國家與高科技業的貢獻，並說張忠謀是自己非常敬重的前輩，在國政上也給予他很多提點與建議，未來對台積電正在發展的 5 奈米及 3 奈米製程，政府必定鼎力支持。

蔡英文表示，當年張忠謀從美國帶回最新技術跟經驗，受邀自美返台後，於 1985 年擔任工研院院長，並於 1986 年創立台積電，為台灣建立完整的半導體產業體系，帶動 IC 產業每一個環節蓬勃發展，以往沒人看好代工，但張忠謀毅然投入資本，以獨創的晶圓代工模式創造極大產值。

蔡英文並指出，台積電去年成為世界第一大半導體公司，感謝張忠謀用技術、創新與熱情，讓世界看見台灣，他並說，一直以來，台積電堅持將重要技術根留台灣，全球第一的 3 奈米新廠已在南科動工，將是未來雲端運算、人工智慧與 5G 技術的應用核心。

蔡英文強調，對於台積電正在發展的 5 奈米及 3 奈米製程，政府必定鼎力支持，讓張忠謀所奠定的基礎，能為台灣社會帶來更多的發展與成果。

今日在張忠謀獲頒「一等卿雲勳章」的授勳儀式中，包括張忠謀夫人張淑芬，2 位女兒、外孫均特地出席。官方代表包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、國發會主委陳美伶、科技部長陳良基、前中研院長李遠哲等人。「卿雲勳章」是頒贈給對國家政務著有勳勞的公務員，或對國家社會貢獻卓著的非公務員或外籍人士，張忠謀則是首位獲獎的商業領袖。