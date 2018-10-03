創造數位經濟成長 今年執行五大AI行動計畫

APEC TEL58 研討會探討數位經濟及科技驅動數位政府治理，行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏今 (3) 日指出，人工智慧 (AI) 將是創造台灣數位經濟成長的重要催化劑，今年起已開始執行五大重點的 AI 行動計畫；他強調，根據調查，2030 年 AI 將對全球 GDP 貢獻將達 15.8 兆美元，台灣擁有完整的產業價值鏈等各項優勢，都可讓台灣成為智慧科技大國。

APEC 電信暨資訊工作小組（TELWG）第 58 次會議今日舉辦數位經濟：策略與衡量研討會，邀請政府代表分享 AI 創新應用和區塊鏈試行案例；NCC 表示，面對寬頻驅動社會數位轉型，如何善用科技創造智慧連結，享受數位經濟成果，是當前各國政府面臨的一大挑戰，這場研討會特別邀集各經濟體代表討論政府的數位經濟策略及如何衡量政策成效。

蔡志宏表示，根據調查，2030 年 AI 將對全球 GDP 貢獻可達 15.8 兆美元，台灣擁有完整的產業價值鏈，半導體代工服務世界第一，中小企業實力堅強，高素質的人才及新創團隊，加上政府開放資料世界評比第一名等優勢，都可讓台灣成為智慧科技大國。

他說，政府預計從今年起執行 AI 行動計畫，包括「AI 人才衝刺」、「AI 領航推動」、「建構國際 AI 創新樞紐」、「場域與法規開放」、「產業 AI 化」等五項重點工作，除了基礎建設外，也期望藉由法規鬆綁吸引外資，結合本土資通訊產業硬體、軟體優勢，打造台灣成為世界 AI 創新樞紐。

NCC 指出，在 TEL58 會議架構下，國發會及日本所共同主辦的資通訊技術發展指導分組「新興技術、區塊鏈與數位政府之發展潛力」研討會也同步登場，針對新興技術如區塊鏈，對解決數位政府及智慧城市的潛力與挑戰進行討論。

國發會資訊管理處高級分析師王誠明在「政府區塊鏈應用」議程中擔任講者，分享台灣推動數位政府服務進程、跨機關一站式整合服務推動與挑戰；及從去年開始在地方政府、醫院、銀行，試行區塊鏈應用案例。

他表示，未來將從區塊鏈的產業新創發展、監理法規完善、個資保護接軌、政府應用建置等 4 大方面持續推動區塊鏈應用的經驗，獲與會人士正面肯定。