〈每日外資外匯觀點〉德銀看漲歐元兩大題材、美元兌日圓季節性因素漲面大

美元指數周二一度攀升至 95.75，日 K 線連五紅，多頭重新取得主導權，但分析師指出，目前未有任何助漲美元的催化劑出現，不排除美元走高後拉回到原來區間進行整理。

財經網站 Fxstreet 分析師 Fawad Razaqzada 指出，從日 K 線來看，美元可能進一步上漲擴大漲幅，向上挑戰 96-96.2 壓力區間；但若跌破 95.5，則須關注回檔整理的風險。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

彭博社資深大宗商品策略師 Mike McGlone 則認為，目前從風險和回報來看，市場可能更青睞黃金，美元指數不太可能維持在 14 年高點之上。

德銀看漲歐元兩大題材

德意志銀行看漲歐元兩大題材，資金流向將轉向歐洲，原先的負面影響將消散；其次，隨著義大利和全球貿易衝突對市場的影響降低，將轉而關注歐元區通膨水平升高，預期歐元兌美元中期將回升至 1.2。

北歐聯合銀行也看好 2019 年初歐元兌美元可重回到 1.2 以上，建議中期可在 1.155 以下採取逢低買進的策略，並認為儘管近期歐元區通膨數據雖不如預期，但歐元區和美國通膨數據差距有望縮小，將成為提振歐元的動力。

三菱日聯金融集團對歐元抱持中性態度，尤其是歐元兌美元挑戰 1.18 失利後拉回，短期再重攻 1.18 不易；不過，若市場對義大利預算的擔憂若緩解，歐則有望進行反彈。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

過去 10 年間 第四季美元兌日圓平均漲 3%

美元兌日圓近期突破 114 後，高盛從技術面來看，115 將是關鍵價位，將可確定市場是否仍在進行修正，該行推估，美元兌日圓漲勢可能在 115 附近見頂。

美銀美林對美元兌日圓漲勢樂觀，建議投資人逢低買進，因為匯價若能夠突破 114.45，將進一步升向 118.60。

摩根士丹利也認為，美元兌日圓在短期將進一步走高，尤其匯價突破 113.15 後，突破近期整理區間，對多頭格外具有提振作用；此外，季節因素也將支撐匯價，在過去 10 年間，第四季美元兌日圓平均上漲 3%。