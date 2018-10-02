〈每日外資外匯觀點〉美元兌日圓挑戰114.5、 瑞典克朗「看守」壓力恐續跌

美國、墨西哥、加拿大的新北美自由貿易協定 USMCA 終於達成，受此激勵，加幣、墨西哥披索同步上漲；英國脫歐協議進度方面傳來，英國首相梅伊準備向歐盟提供新的脫歐協議，周一也帶動英鎊和歐元一度上漲。

Forexlive 分析師 Justin Low 表示，儘管上周五歐洲市場美元匯價短線出現波動，但美元舊處於上升趨勢中，同時外圍風險將持續推動美元兌日元上漲，周二亞洲盤美元兌日圓至再度來到 114，準備挑戰 11 個月前高點 114.735。

Low 表示，美元兌日圓此波上漲，今天匯價終於見到 114，不過，去年五月以來，匯價曾三次挑戰 114.50 關卡卻無功而返，後續須關注能否進一步此關鍵上檔壓力。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

上周瑞典首相 Stefan Löfvén 在不信任投票中落敗而下台， 將領導看守政府直到新政府上台，Nordea Bank 分析師 Torbjorn Isaksson 認為，瑞典政府組閣困局可能會維持相當長一段時間，瑞典克朗短期可能承壓，但對於瑞典的經濟而言卻沒有太大的影響。

不過，DailyFX 分析師表則表示，瑞典克朗今年以來一路走跌，而首相下台後的政治不確定性預期將引發資本外流，並對瑞典克朗進一步形成壓力。

美元兌瑞典克朗日 K 線圖。(來源：新浪財經)

周二澳洲央行 (RBA) 將公布利率決議，澳洲利率維持在 1.5% 的歷史低點已長達兩年，儘管此次預期澳洲央行仍將按兵不動，但澳幣今年第三季的跌幅為 2.57%，已是連續第四個季度下跌，市場對澳幣的走勢仍非常看空。

Forex.com 特許金融分析師 Matt Weller 以技術面分析，澳幣上周三日 K 線拉出長上影線後無力反攻，意味著市場賣壓較重，短線出現高點，此外，RSI 指標顯示長期空頭趨勢不變，不排除將重返 9 月初的低位 0.7100 附近。