〈每日外資外匯觀點〉美元期中選舉前反彈還很虛、澳幣明年苦盡甘來

美元指數上周上漲重回 95 大關，西太平洋銀行認為，儘管美元近期受到新動力推升上漲，但預期在美國中期選舉前，仍將面臨諸多壓力。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元中期選舉前反彈還很虛

西太平洋銀行高級外匯策略師 Sean Callow 指出，投資人獲利了結的賣壓，將讓美元短期進行溫和整理，但 12 月的聯準會 FOMC 會議前仍有風險事件，尤其要關注 11 月舉行的中期選舉。

法國農業信貸銀行認為，美元目前投機性多頭部位仍處於高檔，美元不排除回檔風險，而歐元兌美元一年來的震盪可能已經完成打底，建議可以逢低買入。

瑞銀：澳幣苦盡甘來 預期明年收復今年失地

澳幣今年一月底以來，跌幅已達 11%，但瑞銀全球宏觀策略團隊則認為，澳幣的苦日子已到盡頭，除了聯準會聲明拿掉「寬鬆」二字，已沒那麼鷹派外，中國公布刺激經濟措施以及大宗商品價格走穩，都將是澳幣逆轉走強的動力，預期 2019 年底澳幣兌美元上看 0.82，較目前價位約有 14% 的漲幅空間，將可收復今年以來的失地。

澳幣兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐元等待歐央行偏鷹派題材發酵

《巴倫周刊》(Barrons) 專欄作家 Simon Constable 撰文指出，歐洲央行 (ECB) 在管理歐元區貨幣政策方面變得更加果決，將有助於歐元反彈。

Merk 投資公司創辦人兼投資長 Axel Merk 也表示，歐洲央行偏鷹派的題材還未反映在金融市場上，預期此題材發酵後，歐元兌美元一年內目標價上看至 1.24。

德國商業銀行從技術面來看，歐元兌美元反彈過後，近期進行整理，或許將回檔測試 1.1510 附近支撐，若能成功守住支撐，預期反彈維持上行趨勢。