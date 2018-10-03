義大利擬調降預算赤字占比至2% 歐元自6週低點反彈

外媒報導稱，面對歐盟壓力與金融動盪，義大利政府擬將預算赤字占比調降至 2%；受此消息激勵，今 (3) 日歐元自 6 週低點反彈。

台北時間週三下午 4 點 34 分，Investing.com 數據顯示，歐元兌美元上漲 0.24%，至 1.1575。

義大利政府上週將 2019 年預算赤字占比，設定為國內生產毛額的 2.4%，但此一水準已接近歐盟規定上限 (3.0%)，直逼危險程度，招致批評。

疑歐派人士、義大利下議院預算委員會主席 Claudio Borghi 週二宣稱，歐元不足以解決義大利的財政問題，「我相信，若義大利有自己的貨幣，大部分問題，都可獲得解決。」

但 Borghi 之後又強調，政府沒有計畫脫離歐元區，似乎有意安撫市場。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 日前示警，義大利的預算草案，違背歐盟的預算目標，應該更改。

容克直言，不希望過去的希臘危機，在義大利重演，「這樣的危機，一次就夠了。」

受上述消息影響，週二義大利不僅遭遇股債雙殺，亦拖累歐元走貶；歐元兌美元一度跌至 1.1505，創近 6 週新低。

CNBC 引述義大利媒體 Corriere della Sera 報導稱，義大利政府擬將預算赤字占比，從 2.4% 調降至 2%。