GM Bolt庫存水位漲 投資人不買單

雪佛蘭 Chevrolet 的電動車 Bolt 銷量正在下滑。母公司通用汽車 GM (GM-US) 週二 (2 日) 表示，第 3 季度銷量較去年同期下滑 41%，自年初以來下降了 17%。

GM 股價週二收盤下跌 2.63% 來到 33.30 美元。

GM 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

對此，通用汽車解釋，「這種下降是我們將生產轉移到加拿大和韓國，再加上美國的低庫存所導致。我們仍在繼續推進上一次銷售版本中宣布的 Q4 產量增長。同時也補充說，投資人應預期 2018 年美國銷售量的下滑，但全球銷量將增加。

然而，cars.com 數據顯示，前兩季的 Bolt 庫存在 2000 輛至 2750 輛水位之間，但 7 月底開始成長至 2900 輛。而在 8 月份的最後兩週裡，庫存開始攀升，至 3200 輛。

Bolt 庫存自 2018 年 2 月從未此攀升，最後一次超越 3000 輛水位是在 3 月 7 日。9 月份應落在 4000 輛水位。

GM 預計，2018 年全球及美國的 Bolt 需求量大增，第 2 季年增達 35%，181H 年增 40%。

作為一款緊湊型跨界車，Bolt 是通用汽車公司涉足電動汽車的款式，被譽為特斯拉 Model 3 和日產 Nissan 的 Leaf 等汽車潛在競爭對手。其基本型號的售價為 37495 美元起。

通用汽車的總銷售額比去年同期下降了 11%，今年下降了 1.2%。雪佛蘭的年增率下降 11.4%，GMC 下降 11.3%，凱迪拉克 Cadillac 下滑 10.7%，別克 Buick 下降 7.3%。

Bolt 與同樣是雪佛蘭的混合動力車 Volt 相比就差許多了。Volt 的銷量同比年增長近 23%，賣的嚇嚇叫。