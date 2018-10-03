特斯拉季度產量創歷史新高 警告中國市場挑戰

特斯拉公布了喜憂參半的消息：喜的是，今年第第三季產量創造歷史新高，出貨量也遠超此前水平，憂的是，在中國市場經營受到貿易影響。

10 月 2 日周二，特斯拉公布，今年第三季生產電動汽車 80142 輛，較此前創造最高記錄的第二季產量高出 50% 以上，其中第三季生產 Model 3 53239 輛，幾乎是第二季產量的兩倍，Model S 和 X 產 26903 輛，略高於第二季產量，符合公司全年預期產量指引。

這意味著，特斯拉的 Model 3 產量超出了華爾街共識預期水平 50416，略低於彭博 Model 3 追蹤指標預計的 53457，也意味著，第三季最後一周 Model 3 產量達到了 5000 輛的目標，當季每周均產約 4000 輛。

特斯拉還公布，第三季出貨 83500 輛，其中 Model 3、S 和 X 分別為 55840、14470 和 13190 輛，當季出貨量占去年全年總出貨量的 80% 以上，Model 3 的出貨量為此前所有季度出貨總量的兩倍。

特斯拉指出，出貨的 Model 3 僅賣給了北美的客戶，且僅限於定價較高的版本、僅採用現款支付或者貸款購車兩種方式，未來還有很大增長空間，可以開拓國際市場、推出租賃方式、標準電池和其他相對低價版型。

同時特斯拉提到了中國，稱 Model S 和 X 的需求仍高，第三季克服了貿易關稅的負面影響。特斯拉指出：

在中國仍然缺少在當地生產電動汽車的現金激勵，中國通常的補貼約為廠商建議零售價（MSRP）的 15% 左右或更高。將跨洋運輸的成本和進口關稅考慮在內，相比在中國本土生產同一輛車，特斯拉現在這種運作的成本高出 55%-60%。

因此，為了應對具有挑戰的競爭環境，特斯拉正在加快建設上海的工廠，吸取 Model 3 在北美的許多教訓。

金融部落格 Zerohedge 評論稱，雖然特斯拉過去幾周卯足全力達到了生產和銷售目標，但對於特斯拉能否保持每周產 5000 輛 Model 3、當前生產速度能否帶來季度盈利，還有待觀察。

馬斯克曾一再強調，預計第三季可以實現盈利，Model 3 的生產和交付尤為關鍵。據財經媒體 CNBC 統計，自 2010 年上市以來，特斯拉只有兩個季度實現過盈利。

公布第三季產量和中國市場挑戰後，本周二，特斯拉股價高開低走，高開逾 1%，盤初迅速轉跌，早盤跌幅一度超過 2%。

而在前一日、本周一，市場還沉浸在特斯拉 CEO 馬斯克與美國證監會和解的好消息中，特斯拉當天股價暴漲 17%，創 2013 年 5 月以來最大單日漲幅，完全抹去了上周五的跌幅。當天 Electrek 消息還提到，特斯拉第三季產量預計為創紀錄的 8 萬輛，約等於今年前兩個季度產量的總和。

上周五傳出馬斯克拒絕與證監會和解、準備應訴的消息，當天特斯拉收跌約 14%，創四年多來最大單日跌幅，市值損失超過 73 億美元。

金融技術和分析公司 S3 Partners 數據顯示，特斯拉上周五股價暴跌抹去了做空者今年在特斯拉身上的損失，讓空頭今年的收益增至 6.43 億美元。特斯拉的空頭部位為 102 億美元，上周二重新成為美國約 7000 家上市公司中頭號做空對象。