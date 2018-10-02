遏制房產泡沫 英國準備對外國買家徵稅

在瑞銀最新研報中，倫敦被列為全球房市泡沫風險第六大的城市。值此之際，英國政府計劃採取行動，對外國購房者徵稅。

9 月 30 日周日，英國首相特雷莎 · 梅在保守黨大會上發表講話稱，計劃對在英國不納稅的房產買家徵收 1%-3% 的印花稅，稅收對象包括個人及公司，所得收入將用於一項解決流浪漢無家可歸的計劃。

保守黨主席 Brandon Lewis 隨後對天空新聞台表示，我們將就稅率進行磋商，我們會看看 1% 是否為正確的數字。

同一日，在 BBC 的「The Andrew Marr Show」節目上，梅直言，保守黨「非常關乎外國買家對英國樓市所造成的影響，以及他們對試圖進入樓市的英國居民的影響」。梅指出，有證據表明，不納稅的外國買家推高了英國房價，並降低了英國的住房擁有率。

自 2010 年至 2011 年以來，英國無家可歸率迅速上升，其原因在於缺乏經濟適用房，再加上政府削減開支和財政緊縮措施，房價不斷上漲。

不過，近來英國樓市有所降溫，8 月房價更是創六年來最大跌幅。彭博社指出，保守黨此舉或將加大英國樓市的壓力。

9 月中旬，英國央行行長卡尼在對內閣大臣作簡報時曾發聲警告，硬脫歐將引發英國樓市崩盤，房價下跌 35%。

卡尼認為，失業率上升、經濟增長低迷、通膨走高疊加利率上行，均是樓市崩潰的幕後推手。

有分析認為，倫敦或將首當其衝，成為稅收新政的犧牲品。截至上周日下午 16:10，彭博英國房屋建築商指數下跌 2.1%，今年迄今下跌 15%。

但值得注意的是，在英國樓市走向疲軟之際，倫敦房價卻仍舊亮眼。房地產顧問諮詢公司 London Central Portfolio（LCP）數據顯示，今年 7 月，倫敦市中心房屋的平均價格飆升至將近 200 萬英鎊，比去年增加了 12.5%。

此外，還有一點頗有意思：梅對待外國購房者的態度與英國前外交大臣、因不滿梅的退歐計劃而辭職的約翰遜截然相反。

在擔任倫敦市長期間，約翰遜曾表示，如果實施阻止外國買家投資倫敦樓市的政策，那「絕對是瘋了」。

但金融部落格 Zero Hedge 指出，打擊推高房價的外國買家，這一政策在政治上頗受歡迎。此前，歐盟領導人拒絕了梅所提出的「契克斯（Chequers）」退歐計劃，梅的首相地位岌岌可危。

上述媒體還稱，若英國真的開始打擊外國買家，紐約等其他城市的房地產市場或也將受到影響。外國買家擔心，紐約市長白思豪等較為「激進」的市長或將效仿這一舉動。