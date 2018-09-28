脫歐前英國經常帳赤字規模擴大 高於先前預期

英國國家統計局 (ONS) 今 (28) 日公布第二季經常帳數據，受英國脫歐剩不到 1 年時間、英國企業第二季縮減投資等因素影響，經常帳赤字擴大至 203 億英鎊 (265 億美元)，遠高於先前經濟學家預測的 194 億英鎊。

英國國家統計局公布 4-6 月期間，英國 GDP 增長為 0.4%；受到英國大雪影響，1-3 月 GDP 增長從 2% 下修至 1%。

英國國家統計局表示，2018 年上半年的經濟成長，是自 2011 年下半年以來的最低水平。

ONS 統計學家 Kent-Smith 提到，英國基礎經濟增長仍然低於長期平均水平。

修訂後的數據顯示，和 2018 年第一季相比，第二季度商業投資下降 0.7%，並且連續二季下降。

與此同時，受到該國更廣泛的貿易逆差的影響，英國的國際收支平衡變得更大。

經常帳為 GDP 的一部分，第二季經常帳赤字占 GDP 比重的 3.9%，高於第一季的 3.0%。

英國央行行長卡尼 (Mark Carney) 警告，英國巨額的經常帳赤字使其不得不依賴「陌生人的善意」。

這可能是一個風險，因為英國準備在明年 3 月正式離開歐盟，目前還不清楚該國是否會在此過渡時期順利退出。