巴克萊：硬脫歐恐使英國食品零售業損失122億美元

巴克萊銀行週四 (27 日) 於報告中指出，若英國在沒有達成協議的情況下離開歐盟，食品零售商和供應商可能因新的關稅而損失 93 億英鎊 (122 億美元)。

英國首相梅伊 (Theresa May) 上週表示與歐盟領導人的會談陷入僵局，英國「硬脫歐」的機率增加。前英國連鎖超市 Asda 與百事可樂高層 MP David Rutley 因此加入英國環境、食品暨鄉村事務部，將掌管食品供應運輸問題。



巴克萊報告指出，從歐盟進入英國的食品和飲料，將被課徵平均 27% 的新關稅，遠高於非食品產品的 3-4% 關稅。



巴克萊零售業主管 Ian Gilmartin 表示，「即使是在硬脫歐的情況下，有些產品可以避開關稅，但對大多數商品而言，增加關稅負擔的影響，將非常具有破壞性的，較便宜的商品將受最大的打擊。」

巴克萊銀行零售經濟的數據顯示，2017 年英國進口了價值 480 億英鎊的食品和飲料，約佔英國市場總量的 40%。這些進口產品中有 71% 來自歐盟，因此不被課徵關稅。

部分英國食品製造商因開始囤積食物，但對於易腐敗產品如牛奶和蔬菜，是不能預先囤積的。因此英國食品市場的相關人士，樂見熟悉供應鏈的 Rutley 加入環境、食品暨鄉村事務部。



Gilmartin 指出：「我們必須要達成正面的協議，如果我們要保護英國出口商，以及避免英國消費者面臨價格顯著上揚的情況。」



報告寫道，在無協議脫歐的情況下，冷凍牛肉將是食品產業中，面臨最高關稅的產品，關稅高達近 300%，而柳橙汁的關稅將達到 180%。

此外，英國皇家採購與供應學會 (CIPS) 日前對超過 1300 名英國與歐盟的供應經理進行調查，結果顯示，經理認為，只要商品在英國關口或是愛爾蘭邊界延遲 30 分鐘，每 10 間英國企業中，將有 1 間面臨破產危機。