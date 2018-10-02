【豐銀投顧】上週提醒即將拉回 今日果然大跌重挫

◆盤勢分析

上週筆者已經不斷的提醒，本週開始大盤已進入「高基期」的階段，白話來說就是「好日子不多了」。雖然筆者認為第四季台股行情必然創高，但第四季有整整三個月，也不會這麼快的漲上去。所以短線上的回檔是正常且必要的，筆者的理由是從技術面上來看，一方面筆者自創的神奇動能已形成正乖離，另一方面由 5 日線及月線所形成的正乖離也已超過 100 點以上，很容易出現拉回。因此此時就算不放空，也應該知道不要做多。今天的新聞都把焦點擺在中美貿易大戰，把矛頭指向川普，認為他不跟中國談判，事情將會更加嚴重，但事實真是如此嗎？筆者一再說過，中美貿易大戰是不會這麼快結束的！

川普的目的大方向是不難預測的，難預測的是他的方法。他最終的目的是逼出中國的工作機會。如今從他對待墨西哥與加拿大的方式 (加入 NAFTA)，很明顯川普並非要與全球為敵，而是只針對中國。在這情況下，台灣的電子業當然要受害！試想，台灣有這麼多的電子廠商在中國，豈能說走就走？當年台商想去賺中國的人口紅利，但今天若想走，人家要的可是你的本！要走談何容易？只是長久以來台股一直由台積電撐著指數，所以大家不知道事情的嚴重，還不斷的做電子股，因此眼看著指數上升，但自己的股票卻沒賺，豈不可惜？這種時候就不是做股票的時候，期貨操作反而成為不錯的選擇。

也因此我們上個月家族成員九月份合約獲利 441 點，十月份合約目前也已獲利 355 點！最近一個半月的操作 12 次只錯 2 次，相比手中都是電子股的人，我們的獲利顯然好的多。至於未來的盤勢如何觀察？正乖離修正才剛開始，筆者認為還沒有那麼快止跌。不要急著做多，反而是要採取逢高放空的方式操作，會是比較安全的做法。千萬不要以為今跌深逆價差又大就去追多，還是要穩定的等指數下來止穩，動能極度量縮之後才能進場做多，這是筆者的叮嚀。

豐銀投顧 李世新 分析師