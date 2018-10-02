【華冠投顧】賴昇楷：大盤急回超過百點 短線止穩訊號是什麼?

焦點個股 : 2327 國巨、6175 立敦、2472 立隆電、9958 世紀鋼、6182 合晶

＜大盤分析＞

上週四大盤在摩台期拉高結算而走高時，便已出現期貨逆價差大幅擴大現象，上週五 (9/28) 提醒「台股仍有大人在照顧，可慮之處是期貨逆價差偏大，代表空頭的能耐不可小覷，預期下周大盤將進入《清水休息站》轉為整理」。

昨日提醒「大盤委賣張數有效降低且 OTC 指數明顯轉強，正常而言大盤再創波段新高的難度不大，不過多頭卻可攻而未攻，加上期貨逆價差收斂幅度有限、現貨成交量縮到千億以下，暗示大盤會在《清水休息站》停留幾天」。

今日在美股利多下，大盤開平走低回檔休息，這部分不出昨日所料，不過跌幅 - 132 點比預期來得深，利空則源自於美中緊張局勢加劇引發亞股普遍重挫，台股亦不能免。

今日台股出現拉回走勢，空方的摜壓手法又和前波雷同，因此要見到哪些條件才算止穩呢？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便清楚。

＜操作策略＞

大盤於高檔轉整理，回到去年初低點的 OTC 指數則連續三日強於大盤，故操作策略仍採取「賣高弱、買低強」方式，「賣高基期轉弱個股，買低基期轉強個股」。

＜高基期轉弱個股＞

上週五 (9/28) 風電族群個股《2031 新光鋼》、《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》失守上升趨勢線，符合定義的短線退場標準，屬於典型的「高基期轉弱」個股，不過這些個股一來有題材，二來有券單，加上連回三日後已見量縮，短線應有機會轉為相對抗跌。反倒是法人庫存水位沿路拉升、股價基期又高的《6121 新普》、《3034 聯詠》... 等已慢慢浮現頭部型態，要特別提防回檔風險。

＜低基期轉強個股＞

上週五推薦大家佈局的《中華英雄》，繼昨日大漲之後，今日又一度逆勢拉高，尾盤雖受大盤拖累回跌，但量急縮守支撐，持續看多不變。

基期亦低的被動元件族群，今日有不少二線股逆勢走揚甚至大漲，如《6175 立敦》、《2472 立隆電》、《6127 九豪》、《3236 千如》、《5317 凱美》... 等，不過這個族群要真正走強，還是得看一線股臉色，尤其是《2327 國巨》和《2492 華新科》。由於國巨和華新科從最高點起跌後一路被下降趨勢線壓著打，後市若能突破下降趨勢線，才能吸引買盤並走出比較強勁的行情。

另一低基期的矽晶圓族群，近日提到類股評價已降到 10 倍本益比以下，先前的跌勢也大致反應了市場對半導體庫存水位、美中貿易戰波及需求及利潤的擔憂，所以漸有機構法人開始出具正面的研究報告，認為未來半年股價有機會回升至 10～15 倍本益比。今日指標股《6488 環球晶》、《5483 中美晶》、《6182 合晶》在在逆境下依舊量極縮穩守月線之上，後續正好可藉由大盤的利空來測試底部，觀察是否有長線買盤進駐跡象。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。