【運達投顧】匯率跟高科技股左右區間盤的強弱

◆盤勢分析



台股昨天漲今天跌的走勢符合我們對台股的預期偏向區間盤局，不過就這兩天的量價關係很明顯的漲時無量跌時有量，這對台股的上漲不利反而還有回測月線支撐的機會，關於台股的後勢分析重點如下：

1. 美國、加拿大與墨西哥敲定了新版北美自由貿易協定 (NAFTA)，激勵美股走高道瓊、標準普爾 500 指數跳高，不過就內容來看仍是傳產金融優於電子，道瓊昨天又站上所有均線維持多方型態，但高科技股開高走低出現長黑 K，這三天的低點在 8015 若是失守高科技股的賣壓會加重並有破月線的風險，費半指數月線還是站不上去維持區間做頭，以美股來看科技股的後勢讓人擔憂，尤其美元持續走高來到 95.3 使得今天新台幣一開盤就出現貶值，如我們這兩天說明的當美元站上季線後走出短多對亞洲匯率不利因此台幣不可能獨強，這也是為什麼昨天美股漲但台股一開盤就下跌的原因之一，亞幣的貶值今天也讓南韓恆生日本股市都出現拉回，可見亞股本週在陸股休市一週也不能獨自走強，所以指數區間看待就不會追高殺低。

2. 以台股技術面來看今天跌破 5 日線，昨天也說明量能萎縮要衝高的空間不大，短多還要留意上週四五的低點在 10961 這個位置若失守台股會有回測月線 10890 點的壓力，今天指數已經跌破上週低點造成一根長黑 K 吃掉五跟 K 線指數拉回整理的跡象明顯，月線 10891 點是短多的支撐本週是否會跌破月線仍以匯率做為觀察指標，不過只要是量縮回測月線台股仍維持區間盤局，但是當台股不強個股的強弱差異就會加大，尤其當美國電子股若有跌破月線的風險時台股電子股就要提防還有創低點的壓力，個股在上週已經提示如如：達邁、元太、國巨、南亞科、大毅、精材、聯茂、全新、上銀、奇力新、新唐、大中、強茂、京鼎、嘉聯益、嘉晶、聯發科… 等，這些個股不宜猜低點也不宜搶反彈。

3. 資金的避風港很明顯的本週起會偏向不須大量的生技股為主，指標中裕抗愛滋新藥 Trogarzo 銷售傳捷報，9 月營收交出 3,701 萬元，月增 58.81％、年增 4,514.84％佳績，優於市場預期，並帶動前 3 季營收突破億元大關，今天技術面跳空突破月線出現底部完成的現象，加上月線成本未來一個多月都在低檔區因此月線有機會翻揚，當中裕可以走強生技指數就有支撐這也會帶動其它低檔的生技股出現買盤，所以後續的生技輪動可以留意高端疫苗合一醣聯太景佰研… 等。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。