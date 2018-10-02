【華冠投顧】大陸十一長假台股量縮 蘋概股可作嗎?

范振鴻 分析師

●族群追蹤

昨天有提醒『2317 鴻海來到 9 月起跌前的整理平台反壓與季線雙壓，短線持有的話要留意出場位置』，今天應聲大跌 2.25%，而今天盤面主跌權值股，2330 台積電今天也跌 2% 破月線，要留意台積電關鍵點位 253.5 不能破，其他部分最近強勢的還是在生技族群，4142 國光生連續大漲三天短線風險已高不建議追價，被動族群則是持續弱勢，盤中雖然一度強彈，但午盤過後還是轉弱，其中今天早盤漲停鎖住的 6175 立敦最終也沒鎖住，2456 奇力新則是跌幅 3.22%。塑化指標股 6505 台塑化近期雖然盤整但是無法有效量縮，這也是短線需要留意的狀況。

●盤勢分析

昨晚美股大漲，沒想到台股連開盤都沒有受惠開高，今天開低走低跌 132 點，在陸資休假的狀況下量增至 1062 億，雖然是量增，但量能水準還是偏低，比較麻煩的有兩點，一點是 KD 脫離頓化區進入修正區，第二是小時線短線多頭結構被破壞，下一次多方攻擊若無法順利過高延伸，再次進入空方攻擊的機會會升高很多。OTC 的部分則是今天挑戰月線反壓失敗，持續待在風險區間內，若無法化解就要留意有要再破底的可能。

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