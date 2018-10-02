【永豐期貨】台指選擇權盤後－權值股疲弱 台股長黑摜破萬一大關

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 127 點至 10879 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 40.63 點，電子期逆價差擴至 - 2.22 點，金融期逆價差縮至 - 2.32 點。現貨部分，三大法人賣超 139.2 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 15770 口，使留倉部位轉為淨空單 - 2100 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 14613 口至 21747 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 9942 口，使留倉部位轉為淨空單 - 131 口。

新北美自貿協議框架達成共識，激勵美股開高走高，但納斯達克衝高後收盤反倒翻黑，台指期盤後盤因此僅以小漲 5 點作收。而周二早盤現貨開盤又受到川普在白宮針對中美貿易戰發言影響，川普表示現階段不會與中國談判，且周一美航空母艦航行南海地區，中國國防官員因此將取消中美安全會易碰面行程，貿易戰與地緣緊張局勢再起，導致台股開盤不久後賣壓湧現，加上美元指數反彈帶動台幣轉貶，港幣也同步貶至兩周新低，港股領先台股出現重挫，連帶台股盤中跌勢加重大跌超過百點。權值股全面皆墨，僅大立光力守紅盤逆勢抗跌，其餘電金傳產全面走弱，台股盤中帶量跌破季線支撐，台積電也同步下跌超過 2% 跌破月線。 終場加權指數下跌 132.17 點或 1.196%，收在 10919.63 點，成交量能 1063.39 億，較前一日增加 124.45 億。技術面來看，週二日 K 長黑吞噬上周台股漲幅，且一舉跌破短期均線支撐，搭配 KD 指標高檔死亡交叉向下，不過均線糾結仍是盤整格局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11300 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.1 降至 0.92，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 11.09% 升至 11.65%，賣權平均隱含波動率由 13.97% 升至 14.35%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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