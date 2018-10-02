【華冠投顧】國光生漲多獲利落袋

9 月營收即將公佈，投資人在經過一波回檔後顯的相當謹慎，追價意願薄弱。OTC 指數受到月線反壓而壓回，OTC 指數短線仍是偏弱勢整理，何時站回月線才有翻多的走勢。蘋概股、英特爾、輝達、AMD 等大廠第四季開始大量出貨，電子股回檔已經有一季了，股價位階相對較低，電子股可望再第四季走出空翻多的走勢。國光生短線漲幅已大，週 K 線遇 240MA 反壓，短線震盪加劇，獲利落袋。

【個股分析】

(4130) 健亞，治療狼瘡性腎炎用藥 Mycocep，獲得衛福部食藥署上市許可，該藥品享有 5 年行政保護。紅斑性狼瘡國內患者約 3 萬人，市場規模約 10 億元，健亞可望拿下兩位數市占率。

(2456) 奇力新，第 3 季價格持穩，目前公司維持全產能生產，成品一完成即被客戶拉走，維持「零庫存」狀態。8 月集團合併營收 20.22 億元，已是連 5 個月創新高，月增 3.02%。年增 75.51%；累計今年前 8 個月集團合併營收為 113.68 億元，為同期新高，年增 40.62%。法人預估，奇力新第 3 季營收將來到全年高峰。

(2049) 上銀，宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。上銀預估全年合併營收 300 億元，有機會賺逾二個資本額。

(2349) 錸德，接獲日本專業光碟品牌廠 Japan DiscCo 代工及銷售長單，自 7 月為 Panasonic 開始量產 300GB 歸檔光碟，隨著 B2B 光碟出貨放量，為錸德未來營運增添成長動能。錸德目前 AD 生產線產能利用率及良率都不錯，出貨量優於預期，預計下半年出貨量將逐月成長。

(8163) 達方，因應被動元件需求，達方透過去瓶頸方式，第 3 季產能增加 10%~15%，加上良率提升，推升單月營收逐月走高，估計第 3 季達方的 MLCC 營收占比已拉高至三成以上，加上鍵盤進入旺季，達方董事長蘇開建開好「本季獲利可期待」。法人預期，達方本季獲利有機會超越上半年總和。

(6239) 力成，均線呈空頭排列，趨勢走空，股價屢創新低，融券放空操作。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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