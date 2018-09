進入第四季傳統旺季 東陽AM業務有望成長一成

汽車零組件廠東陽 (1319) 受惠第四季有傳統旺季效應加持,AM 業務通常營收會比淡季增加 8 至 10%,預期北美 AM 市場 9 月下旬至 10 月初拉貨才會比較明顯,整體毛利率會隨著營收規模增長而同步提升。東陽上半年營運仍持續受到新台幣升值所擾,加上北美 AM 市場旺季不旺、淡季更淡,且中國及台灣 OEM 市場成長停滯,導致前 8 月營收 155.87 億元,年減 2.47%,毛利率下滑主要是因為 AM 及 OEM 產品的規模經濟下降且稼動率較低,再加上固定成本相對較高等不利影響所致。



東陽 AM 產品前 8 月營收下滑約 3%,法人認為,大環境轉差仍是營收衰退主因,包括新台幣升值、天候、北美市場旺季不旺、東歐國家受經濟制裁、新興國家幣值大貶及戰爭等不利影響,導致 AM 產品的營收呈現衰退。法人進一步指出,若年底前的旺季需求狀況不如預期,則 AM 產品 2018 年恐連續第 2 年呈現衰退,由於目前東陽 AM 產品的營收比重仍高達 60% 以上,將壓抑整體的營運表現空間。



法人估,東陽 2018 年 AM 事業營收至持平或小幅衰退,低於原預期年增 5%,台灣及中國 OEM 仍維持年增 4% 及 10%,全年每股盈餘約 3.66 元。