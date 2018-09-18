進入第四季傳統旺季 東陽AM業務有望成長一成

汽車零組件廠東陽 (1319) 受惠第四季有傳統旺季效應加持，AM 業務通常營收會比淡季增加 8 至 10%，預期北美 AM 市場 9 月下旬至 10 月初拉貨才會比較明顯，整體毛利率會隨著營收規模增長而同步提升。東陽上半年營運仍持續受到新台幣升值所擾，加上北美 AM 市場旺季不旺、淡季更淡，且中國及台灣 OEM 市場成長停滯，導致前 8 月營收 155.87 億元，年減 2.47%，毛利率下滑主要是因為 AM 及 OEM 產品的規模經濟下降且稼動率較低，再加上固定成本相對較高等不利影響所致。



東陽 AM 產品前 8 月營收下滑約 3%，法人認為，大環境轉差仍是營收衰退主因，包括新台幣升值、天候、北美市場旺季不旺、東歐國家受經濟制裁、新興國家幣值大貶及戰爭等不利影響，導致 AM 產品的營收呈現衰退。法人進一步指出，若年底前的旺季需求狀況不如預期，則 AM 產品 2018 年恐連續第 2 年呈現衰退，由於目前東陽 AM 產品的營收比重仍高達 60% 以上，將壓抑整體的營運表現空間。



法人估，東陽 2018 年 AM 事業營收至持平或小幅衰退，低於原預期年增 5%，台灣及中國 OEM 仍維持年增 4% 及 10%，全年每股盈餘約 3.66 元。