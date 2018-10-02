智崴再獲陸新單及營運看俏 盤中股價放量走高

智崴 (5263) 積極搶佔全球體感設備市佔率，不僅目前在手訂單滿檔外，也宣布再接獲大陸廣東某集團公司體感模擬遊樂設備採購及服務合約，將為廣州某主題樂園建置高階飛行劇院。由於智崴智崴第四季業績優於第三季，下半年也將優於上半年，今天股價持續走揚，成交量也明顯放大。智崴目前擁有 30 套設備營運中，建置中近 50 套，智崴執行長歐陽志宏表示，目標 3-5 年內完成 100 套體感設備銷售與布點，對未來營運有助益。



歐陽志宏透露，下半年的五個據點開幕，包括 7 月 15 日的阿布達比、8 月的北京石景山遊樂園，11 月還有日本東京、12 月台北信義區南山廣場及澳洲據點等，其中除了澳洲黃金海岸據點之外，其他都是自營據點。明年歐美將有 3-5 個據點簽約，據了解，包括德國柏林、美國阿斯維加斯及加拿大尼加拉瓜瀑布附近，法國巴黎及波蘭等。



針對大陸北京石景山遊樂園 8 月開幕至今的營運狀況，歐陽志宏指出，受惠於中秋假期，這幾天每天入園人次都有 1000 多人，由於十一長假是旺季，屆時可望擴增入園人數，大搶十一黃金周商機。



展望下半年營運，歐陽志宏表示，第四季會比第三季好，下半年也會優於上半年。隨著北京、東京、台北合營地點陸續正式開幕，將對公司營運帶來正面幫助，看好下半年營運將步步高升。