【林嘉焜專欄】保險與稅04：[迷思一]長期投保後死亡，可以免計入遺產稅

過去遺產稅可以高達 50% 的年代，讓我們養成重視遺產稅節稅規劃的重要性。但是，目前台灣的遺產稅已經降至 10-20%，而遺產稅的免稅額與扣除額也調高很多，遺產稅與贈與稅已經不是台灣現行最重的稅負。但是，社會仍然談稅色變，積極尋找能節稅遺產稅的方法，其中保單是最被普遍採用的工具。

依據遺贈稅法第 16 條的 9 款，只要有指定受益人的壽險及年金的身故理賠金，都可以不計入遺產稅。但是，近年來，稽徵機關對這個法條的立法精神詳加研究，主張保單是保障家人不因主要收入者死亡，而陷入經濟困境，並非允許人民假借保單形式，規避遺產稅義務。因此，愈來愈多的保單遭稽徵機關以「實質課稅」原則，將保單的價值準備金或身故理賠金計入過世者的遺產。

由於稽徵機關要求將某些保單計入遺產課稅，這類案件愈來愈多，讓民眾莫衷一是，而「實質課稅」原則對一般社會大眾又太過抽象。於是，市面上開始流傳保單成功節稅的各種秘訣，甚至變成金融業務人員的獨家話術。本文將分析市面流傳的節稅技巧是否正確，再加以法院判決佐證，確認這些秘訣是正確原則或是錯誤迷思。

迷思一：長期投保後死亡，可以免計入遺產稅？

所謂「長期」投保是指幾年呢？剛開始，社會流傳「2 年內」！後來，許多保單被保人超過 2 年投保期後死亡，保單還是被計入遺產課稅。似乎，2 年根本不是課稅與否的標準。民眾當初可能以為國稅局追查過世者銀行帳戶明細，只會追查過世前 2 年的帳戶進出明細，只要超過 2 年就看不到資料，而產生這樣的誤解。

近來新聞報導，「長期」投保是指 10 年以上！其實，財政部或法院判決書並無定義過 10 年為長期投保的標準，「10 年」只是個人心裡感受「很長一段時間」而已，但是這種感性標準，不能當作理性分析的依據。

舉例而言，某人投保 20 年期繳保單，直到第 12 保單年度死亡，身故保險金計 8,987,700 元。遭中區國稅局要求，把身故理賠金的儲蓄增值部分計入遺產。繼承人訴諸行政訴訟，最高行政法院判決指出，「除主契約保險金額 3,000,000 元外，另有逐年按基本保額的 10%，以單利方式計算之值 3,600,000 元，及以逐年按基本保額的 5%，以複利方式遞增之和 2,387,700 元，合計 5,987,700 元。」因此，「該增值保額 5,987,700 元，係按保險年度逐年依基本保額的 10% 及 5%，以單利及複利計算保險金額，並非以被保險人之壽命為保險標的，實質上具儲蓄型保險商品之特性，自應與其他具儲蓄性質之遺產，如銀行定期存款為相同處理。」最後法院判決「依實質課稅原則，就該保單增值保額給付 5,987,700 元部分，併計○○○遺產總額課徵遺產稅，並無不合。」

圖釋如下：



就上述法院判決原因來看，保單不需計入遺產的標準是「符合人壽保險之本質」。也就是說保險必須符合遺產及贈與稅法第 16 條第 9 款、保險法第 1 條及第 112 條規定之人壽保險在分散風險、消化損失、避免被保險人因不可預料或不可抗力之事故死亡，致其家人失去經濟來源，使生活陷於困境等立法意旨。

若這份保險具儲蓄型保險商品之特性，非屬定額保險之性質，就無遺產及贈與稅法第 16 條第 9 款及保險法第 112 條規定之適用。

原來保單是否計入遺產的標準之一，是端看該保險屬於保障型或儲蓄型，至於投保時間是否超過 10 年，則無關！