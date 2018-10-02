特斯拉獲利的關鍵數據 分析師：本季應5萬輛以上

電動汽車公司特斯拉 Tesla (TSLA-US) 執行長馬斯克 Elon Musk 被美國證券交易委員會 SEC 指控，因在推特 (TWTR-US) 上提到已鎖定資金將公司私有化，誤導投資人。馬斯克週六 (29 日) 決定與 SEC 和解，將續任 CEO 但不再擔任董事長，也將繳 2000 萬美元罰款，而預計還將任命 2 名新的獨立董事加入董事會。

馬斯克於週日 (30 日) (同第 3 季度最後一天) 在給特斯拉員工的電子郵件中表示，公司正處於開始盈利的邊緣，並表示公司將於第 3 季度開始獲利。

以外的是，特斯拉的全電動「Model 3」車款已悄悄的攀升成為美國最暢銷的汽車行列，而問題也從「是否賣座」轉換成「產量」及「成本」兩大項目。

特斯拉股價週一 (1 日) 收盤上漲 17.35% 來到 310.70 美元。

特斯拉股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

該季度週日結束，預計特斯拉本週將公布其過去 3 個月的產量和交貨數據。特斯拉之前一直未達自己設下的製造目標，使其資產負債表處於危險中。然而，在上一季度，馬斯克發誓要達到一個轉折點來證明特斯拉可以盈利。他週末告訴員工，這將是「超出所有期望的勝利」。

第 2 季度結束所確認的 Model 3 產量為 41030 輛。今年 2 月份，《彭博》推出了一種實驗工具，通過使用車輛識別號碼即時的估算 Model 3 的產量，預計第 3 季度應能產出 53457 量 Model 3，將總數拉到 94487 輛。

這數字高於華爾街的 50416 量預期，也是馬斯克 7 月份預測的 50000 輛至 55000 輛的高端值。雖然特斯拉仍然沒有達到馬斯克希望的每週 5000 輛車的產量，但《彭博》預測本季度平均為每週 4112 輛。

本季度數據中存在一個不尋常的問號，也就是彭博的數據集之一來自特斯拉向美國安全監管機構註冊的車輛識別號碼。雖然特斯拉在 8 月的前兩週提交了前所未有的 29609 輛註冊後，最近似乎沒有新的註冊。

高盛 Goldman Sachs 分析師 David Tamberrino 對此暗示，特斯拉油漆車間的瓶頸可能會減慢其裝配廠的速度，他還預估本季度總產量約為 50000 輛以上。

在交貨方面，交貨數據通常會落後生產數據，分析師預計本季度特斯拉的 Model 3 交貨量應落在 50733 量左右。

其他數據集，如特斯拉汽車俱樂部在線論壇，預計本季度交貨達 55298 輛，而 InsideEVs 估計交貨量超過 54050 輛。

馬斯克曾表示，特斯拉將在第 3 和第 4 季度實現盈利和現金流動，而實現這一目標的一種方法是將生產工作集中在更昂貴的 Model 3 車型上。

直到第 3 季度，特斯拉銷售的唯一版本 Model 3 車型是一個遠程版本，其中包含一系列選項，售價約 49000 美元起。在第 3 季度，特斯拉開始銷售更昂貴的雙電機 (全輪驅動) 版本，包括售價高達 81000 美元的性能型車款。

價格較高的版本似乎賣得很好。自特斯拉開始註冊 VIN 以生產雙電機汽車以來，超過 70% 的新註冊用於雙電機動力版本。針對 Model 3 買家的眾多調查顯示，第 3 季度平均銷售價格上漲 8.9%，達到 60366 美元。

據了解，特斯拉的官方數據將於 10 月底出爐，也是其公布財報的時辰。

RBC 分析師 Joseph Spak 預測 Model 3 產量約 52000 輛，提到該季度雖然開始的緩慢，並有一些已知的停機時間。而 8 月中旬產量應達巔峰，接近每週約 5000 輛，但 9 月初開始每週減至超過 3000 輛臺車，而最近也有一次成長，接近每週約 4000 輛。

Cowen 分析師 Jeffrey Osborne 預計 Model 3 產量達 45000 輛，預計公司於第 4 季再次募資 20 億美元債務。