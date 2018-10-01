馬斯克：特斯拉接近獲利邊緣 我們將達到史詩般的勝利

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克於週日 (30 日) 在給特斯拉員工的電子郵件中表示，公司正處於開始盈利的邊緣，並表示公司將於第三季開始獲利。在幾個小時前，馬斯克剛與美國證券交易委員會 (SEC) 達成和解，並表示願意辭去董事長一職，以及接受 4000 萬美元的罰金。

「我們正非常接近開始獲利的邊緣，這證明反對者是錯誤的。」馬斯克在給員工的電子郵件中寫道。「如果我們明天全力以赴，我們將取得超出所有預期的，史詩般的勝利。」

週日 (30 日) 是第三季的最後一天，特斯拉將趕在最後這段時間努力的達成新款 Model 3 的交貨。據報導，特斯拉在本季已經生產了超過五萬輛的 Model 3。

對此封郵件，特斯拉並未表示任何評論。

此前美國證管會 SEC 指控馬斯克故意散佈關於特斯拉的虛假訊息以操縱股價，因今年八月份，馬斯克曾在推特發文表示，他將以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化下市，並且聲稱已經取得資金來源。但事實上，他並沒有獲得資金，特斯拉股價因此波動，特斯拉股票在當日甚至被暫停交易。

4000 萬金的罰款由馬斯克及特斯拉公司共同支付。馬斯克同意放棄董事長之職至少三年，並同意支付 2000 萬美元罰金來面對 SEC 在上週四對他提起的欺詐指控。特斯拉公司也同意支付另外 2000 萬美元並執行控制措施，以監督執行長馬斯克在推文時傳達的重要信息。