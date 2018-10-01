快速達成和解、放話接近盈利 特斯拉盤前暴漲19%重創空頭

與 SEC 達成和解並放話接近盈利之後，今日特斯拉美股盤前暴漲 19%！

上周四盤後，SEC 起訴馬斯克，稱其涉嫌發布一系列具有誤導性的公告，稱馬斯克在發布發布私有化推文前沒有確認或討論任何可能的資金來源。

這導致特斯拉周五開盤就大跌 12%。盤中跌幅一度超過 15%，最終收跌 13.90%，創四年多來最大單日跌幅，報 264.77 美元，創 9 月 7 日以來收盤新低。公司市值蒸發約 73 億美元，令特斯拉空頭們轉虧為盈，狂攬 13 億美元。

趁着周末的空檔，特斯拉加足馬力以修復這一負面消息對公司帶來的損害。當地時間周六，美國證券交易委員會（SEC）與特斯拉 CEO 馬斯克達成和解。SEC 在官網公布和解協議內容，馬斯克和特斯拉同意在不承認或否認 SEC 指控的情況下解決對他們的指控。

此外，和解協議要求馬斯克辭去董事長職務，未來三年馬斯克將沒有資格再次當選為董事長；馬斯克和特斯拉公司分別需繳納 2000 萬美元的罰款。

就在達成和解後幾個小時，馬斯克即向公司員工發送郵件，稱公司非常接近實現盈利。「如果明天我們全力以赴，將取得超乎預期的、史詩般的勝利。」

看起來，今日特斯拉盤前的洶湧漲幅完全抹去了上周五的跌幅，對空頭又是一記暴擊。

該公司股票的空頭部位為 102 億美元，是美國約 7000 家上市公司中最多的。