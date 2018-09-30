馬斯克付罰款和解、辭特斯拉董座 SEC：符合投資人最佳利益

美國證券交易委員會 (SEC) 控告特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克涉嫌證券詐欺一案，出現轉折，馬斯克同意與 SEC 和解，支付罰款並辭去特斯拉董事長職務；對此，SEC 主席 Jay Clayton 表示，該結果「符合市場與投資人的最佳利益」。

SEC 指出，馬斯克 8 月於推特發文，宣稱特斯拉下市「資金已到位」，但當時馬斯克並未與任何潛在資金來源，討論最關鍵的交易條款，顯然無法確保「資金已到位」。

SEC 強調，馬斯克的推文，等同公開宣布「虛假且帶有誤導性的私有化消息」，在發布前，也沒和任何人，討論這則推文的內容，且未依那斯達克規定，事先告知將發布此消息，此舉涉及證券詐欺。

先前已聘請知名律師、打算與 SEC「長期抗戰」的馬斯克，週六 (29 日) 突然決定，要和 SEC 和解。

為了達成和解，馬斯克必須辭去特斯拉董事長一職，且 3 年內不得再角逐此職務；此外，馬斯克和特斯拉，各需支付 2000 萬美元罰款，並任命 2 名新的獨立董事。

根據路透社報導，Jay Clayton 透過聲明強調，他完全支持與特斯拉之間的和解協議。

Clayton 說，盡快解決這項問題，「符合市場與投資人的最佳利益，當然也包括特斯拉的股東們。」

上週五 (9 月 28 日)，特斯拉股價收跌 13.9%，至 264.77 美元。