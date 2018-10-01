註定失敗？巴克萊下調Intel評級 早盤股價下跌1.64%

巴克萊 (Barclays) 最新報告顯示，Intel 將面臨降價或將市占拱手讓給 AMD (AMD-US) 的「註定失敗 (NO-WIN)」局面，預測該公司明年每股純益 (EPS) 將低於預期，故將股票降評至「劣於大盤 (Underweight)」。

受到巴克萊降低評級的影響，Intel (INTC-US) 今 (1) 日股價開盤走跌 1.64%，截稿前暫報每股 47.15 美元。

巴克萊分析師 Blayne Curtis 今 (1) 日 傳給客戶的一份報告中顯示，「由於 AMD 的競爭威脅與日俱增，近期市場放緩，Intel 若想要維持市占率，將面臨艱苦的挑戰。」還提到 Intel 財務模型的敏感性分析顯示，Intel 明年每股純益 (EPS) 將出現大幅下跌，以及自由現金流降低的情況。

Curtis 指出，Intel 將面臨著降價或將市占拱手讓給 AMD 的「註定失敗」局面。

Blayne Curtis 將 Intel 目標價格從每股 53 美元下調至 38 美元，相當於上週五 (28 日) 收盤下跌 20% 的價格。

Curtis 也下調了 Intel 2019 年的預估每股純益 (EPS)，從 4.30 美元下調至 4.21 美元，低於華爾街的預期的 4.27 美元。

上週五，Intel 執行長 Bob Swan 向客戶發出一封名為「供應更新 (Supply Update)」的罕見公開信，表示該公司供貨充足能滿足 2018 年全年的營收願景，預期 2018 年是自 2011 年以來首次出現溫和成長的狀況。

然而，Swan 也承認市場需求過大，目前處理器與晶片供應緊張，尤其是入門級 PC 處理器，這將影響到年末的供應量。

10 月 Intel 將推出新款 300 系列晶片組 Z390 與 9 代 Core 系列處理器 i9-9900K、Core i7-9700K、Core i5-9600K，但市場人士對其供貨不樂觀。