馬斯克遭控詐欺 巴克萊：特斯拉市值恐蒸發5成

根據《彭博社》報導，美國證券交易委員會 (SEC) 向曼哈頓聯邦法院提告，指控特斯拉 (TSLA-US)執行長馬斯克，對公司下市一事，發表具誤導性的推文，涉及證券詐欺；對此，巴克萊 (Barclays) 分析師預估，特斯拉市值，恐因此大減 5 成。

SEC 指出，馬斯克 8 月於推特發文，宣稱特斯拉下市「資金已到位」，但當時馬斯克並未與任何潛在資金來源，討論最關鍵的交易條款，顯然無法確保「資金已到位」。

SEC 強調，馬斯克的推文，等同公開宣布「虛假且帶有誤導性的私有化消息」，在發布前，也未與任何人，討論這則推文的內容，也未依那斯達克規定，事先告知將發布此消息。

巴克萊分析師 Brian Johnson 在最新報告中寫道，若 SEC 不讓馬斯克繼續擔任特斯拉高階主管或董事，投資人會重新定位這家公司，將之視為「利基汽車製造商」，而非有潛力的「產業顛覆者」。

Johnson 認為，SEC 對馬斯克的指控，恐使特斯拉市值大減 5 成。

Johnson 給予特斯拉相當於「賣出」的評級，目標價為 210 美元，遠低於週四收盤價 (307.52 美元)。

週五美股開盤，特斯拉股價大跌，截至台北時間晚間 9 點 57 分，特斯拉股價重挫 11.3%，跌至 272.76 美元。