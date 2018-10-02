【野村投信】第四季市場持續波動 逢低布局價值面具吸引力標的

2018 年全球金融市場隨著貿易戰震盪起伏，部分新興國家經濟接連傳出負面消息，投資人最關切的莫過於這一連串的震盪何時才會結束。野村投信表示，雖然市場投資氣氛趨於保守，但在基本面表現持續呈現正向走勢且評價面較為便宜的情況下，對於第四季投資前景審慎樂觀，建議採取逢低布局策略，股市方面，美股仍為核心部位，但相對看好新興市場，特別是中國與印度，債市則是持續看好美國高收益債、新興市場債以及亞債。

全球資產配置：回檔修正，更具價值

野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 指出，近期新興市場在土耳其與阿根廷接連發生危機後震盪不斷，投資人也抱持著負面態度，但以各國 PMI 大多數仍位於 50 以上之持續擴張階段來看，經濟基本面其實提供良好的支撐。貿易戰方面，由於川普政府推動貿易制裁措施以來，並未衝擊美國經濟與美國股市表現，美國政府顯得有恃無恐，後續首要觀察方向為美國期中選舉結果；惟需留意的是，貿易戰並沒有贏家，美國經濟儘管目前依然表現良好，但從經濟驚奇指數等數據已可見經濟趨緩的跡象，未來企業獲利動能激勵美股走揚幅度亦較為有限，不過美國當前基本面仍穩健，未來股市面臨修正時，對投資人來說將是買進機會；至於美國市場以外的股市，負面消息及未來展望已反映在亞洲及歐洲股票價格上，經過回檔修正後，價值面將更具吸引力。

周文森指出，聯準會在 9 月底升息後，預計 12 月很有可能再次升息，值得留意的是，經濟持續走強，但是在明年可能會轉為較趨緩的走勢，目前聯準會的態度較中立，進而影響美國 10 年期公債殖利率走緩，也緩解了新興市場目前的壓力，在價值面較便宜的情況下，新興市場極可能因此反彈；此外，由於美國經濟保持成長動能且違約率仍低，殖利率曲線平穩將使美國高收益債將更具投資價值。

股市：獲利可望再成長，看好能源、必需消費

野村投信海外股票投資部全球股票暨主題投資組主管呂丹嵐表示，第四季市場仍有很大的不確定性，因此目前採取謹慎布局，後續繼續觀察川普與中國的發展。股市方面，隨著美股持續走高而新興股市拉回修正，美國股市與新興市場差距持續擴大，但從歷史統計來看，股市的差距最終會逐漸縮小。產業方面，能源類股因為法規改變造成原油量需求增加，將推升原油價格至更高的區間，有利企業獲利成長；消費性類股則是看好成長動能較大的必需消費類股，傳統必需消費類股近期積極轉型朝向新事業發展，並擁有可觀的市場與獲利，所以看好相關產業。

債市： 風險報酬前景樂觀，看好新興債與美國高收益債

債市方面，野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，第四季債市的進展與中美貿易戰有很大的關係，特別是新興債市，若中美貿易在期中選舉前達成貿易共識，則新興債市可望在第四季強勁反彈；若沒有達成貿易協議，則新興債市將持續波動，但目前市場已經反映貿易協議沒有達成的情況，再大幅回檔的機率不高；因此，新興債市的風險報酬前景頗為樂觀。在美國利率走勢方面，市場預估明年 9 月之前有 2~3 次的升息機會，美元的評價就目前而言屬於偏貴的狀態，且多頭部位已經接近高點。

在投資策略上，謝芝朕表示，新興債券殖利率與亞債殖利率已升至近期相對高點，投資吸引力增加；此外，美國高收益債受惠於美國經濟穩健增長以及石油價格回升，建議持續加碼，投資級債券則因短期內持續受到利率波動及聯準會縮表影響，表現恐較為波動。

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