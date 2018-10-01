中原：第三季料20,050宗 U+A0創4個季度新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至9月26日，9月份樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄4,234宗及394.14億元。料全月將錄4,900宗及450億元，按月下跌26.7%及26.2%。今年6月政府宣布六招新房策後，市場觀望氣氛轉趨濃厚，整體登記宗數連跌3個月，並創2016年3月3,154宗後30個月新低。金額則繼2017年1月394.60億元後， 創下13個月新低。

按季方面， 2018年第三季暫錄19,388宗及1,997.3億元。料整季錄20,050宗及2,050億元，按季下跌22.2%及7.7%。相信宗數將為2017年第三季19,131宗後，創下4個季度新低。

一手私人住宅方面，9月份暫錄1,108宗157.4億元。料全月錄1,300宗及170.0億元，按月下跌11.9%及6.0%。估計一手數字為2018年5月的747宗及132.7億元之後，創4個月新低。雖然一手買賣輕微回落，但發展商持續推售大型新盤，而且銷售理想，相信一手數字會維持約1,000宗水平。

按季方面，2018年第三季暫錄4,322宗及686.6億元。料整季錄4,510宗及700.0億元，按季下跌8.0%及微升1.6%。金額連續兩個季度迫近700億元高水平，第三季的數字更有望創下2017年第二季880.9億元後5個季度新高。

2018年9月份暫時最高登記宗數的新盤是南昌站匯璽II，暫錄466宗及68.1億元。其次為元朗Grand YOHO二期，暫錄133宗及16.9億元。第三為元朗峻巒2C期PARK YOHO Milano，暫錄112宗及8.8億元。

二手私人住宅方面，9月份暫錄1,817宗及156.0億元。料全月錄2,000宗及170.0億元，按月下跌34.9%及39.6%。宗數將創2016年3月1,578宗及94.3億元後的30個月新低。二手買賣連跌4個月，反映市場觀望氣氛濃厚。加上一手新盤熱賣，搶去二手購買力，以致二手交投轉趨淡靜。

按季方面，2018年第三季暫錄8,922宗及799.5億元。料整季約9,110宗及815.0億元，按季下跌29.8%及25.5%。料二手數字為2017年第三季的7,886宗及606.0億元後4個季度新低。

大型屋苑方面，2018年9月份嘉湖山莊暫錄25宗。太古城暫錄16宗、沙田第一城暫錄15宗及美孚新村暫錄13宗。



