赴日旅遊變相降價 日圓貶破0.27元近8個月來首見

想要前往日本旅遊的民眾有福了，在國際避險資金陸續從日圓撤出後，今 (1) 日日圓對美元重挫逾 0.3% 上下，使日圓兌新台幣也再次貶破 0.27 元至 0.2679 元，是 2 月中旬以來首見，也就是說，現在若以新台幣 5 萬元兌換日圓，比起 8 月下旬的高點 0.2799 元，可多換到 8000 日圓，赴日旅遊等於是變相降價。

匯銀人士分析，美國聯準會如預期升息 1 碼，接下來 12 月將持續升息機率大，不過市場多以反映此訊息，反而資金避險壓力減緩，另一方面，美中貿易戰近來話題性相對緩和，也有助避險資金再度回流亞洲其他主要市場。

元大寶華綜合經濟研究院則分析，日本工業生產年增率受貿易戰陰霾下跌，預料日圓仍將盤整偏弱。

由於美元指數偏強，上周五續揚 0.14% 至 95.13，回升到近 1 個月高點，主要亞幣今日偏弱盤整，除了日圓領貶，星元貶幅逾 0.2%，韓元貶逾 0.1%，不過，在資金面未退潮的態勢下，新台幣僅微貶 0.02% 作收，相對強勢，人民幣和港幣平盤上下狹幅震盪。

新台幣今日以 30.543 元、升值 0.8 分開出，全日多維持在狹幅升值走勢，惟收盤前 30 分鐘轉貶，終場收在 30.556 元，貶值 0.5 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 6.29 億美元，全日高低價差僅 5.5 分。